Türk lehçelerinde Mart ayı

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Mart- Mart

🔹 Oğuz yani güneybatı Türk lehçelerinin bir diğer temsilcisi Türkmen Türkçesidir. Bu lehçe, başta Türkmenistan olmak üzere İran, Afganistan ve Rusya sınırları içinde konuşulmaktadır.

🔹 Türkmen lehçesinde, mart ayı için Türkiye Türkçesindeki gibi mart kelimesi kullanılır.

➡ Türkmenler baharyň gelmegini mart aıynda bellediler.

➡ Türkmenler mart ayıyla baharın gelişini kutladılar.