Türk lehçelerinde kış mevsimi

Türkler, geniş coğrafyalar üzerinde güçlü devletler kurarak tarihte ilklere imza atan bir millet oldular. Bu da zengin bir dilin oluşmasına zemin hazırladı. Her nesne, olay ve bilinmeyen bu zengin şartlar altında kendisine yeni bir kimlikle yer buldu. Bilhassa mevsimleri bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. Peki, kış sözcüğü Türk lehçelerinde hangi kelimeler ile karşılık buldu?