Türk lehçelerinde aralık ayı
Türk lehçelerinde mevsimler ve aylar farklı isimlerle tanınmaktadır. Özbek Türkçesinden Kırgız Türkçesine; Altay Türkçesinden Ahıska Türkçesine kadar hem ortak hem de bazı noktalarda ayrışan kelimeler mevcuttur. Oldukça zengin bir alt yapısı olan Türk dilindeki lehçelerde "aralık ayının" karşılıkları...
Giriş Tarihi: 04.12.2023
14:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
14:53
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Aralık- Dekabr
🔸 Güneybatı Türk lehçelerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi,
Oğuz boyunun devamıdır. Azerbaycan Türkleri uzun bir dönem Rus işgalinde kaldıklarından bazı Türkçe kelimelerini yitirmişlerdir.
🔸 Bunlardan biri de
kasım ayına karşılık olarak kullandıkları, Rusça kökenli dekabr sözcüğüdür.
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10 Dekabr Qələbə Paradı kutlu olsun.
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10 Aralık Zafer Geçit Töreni kutlu olsun.
Türk lehçelerinde kasım ayı
TÜRKMEN TÜRKÇESİ
Aralık- Dekabr
🔸 Türkmenlerin;
Teke, Yomud, Çavdur, Gökleng, Salır, Sarık, Ersarı olmak üzere toplamda yedi boyu vardır. Başta Türkmenistan'da yaşamlarını sürdüren Türkmenlerin konuştukları lehçe, Türkiye Türkçesine fazlasıyla yakındır.
🔸 Türkmen Türkçesinde
aralık ayını diğer lehçelerde olduğu gibi yaygın olan Rusça dekabr sözcüğü karşılar. Aralık ayı için kullanılan bir diğer ifade ise " Aralyk"tır.
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THİ dekabr aıynda Aşgabada uçar saparlaryny guramaga başlar.
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THY aralık ayında Aşkabat'a uçuşlar düzenlemeye başlayacak.
GAGAVUZ TÜRKÇESİ
Aralık- Kırım Ay
🔸 Oğuz grubunun bir üyesi olan
Gagavuz Türkleri başta Moldova, Romanya ve Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde varlıklarını idame ettirmektedirler.
🔸 Gagavuz Türkçesinde
aralık ayını, kırım ay sözcüğü karşılamaktadır.
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12 ay, angıların aadların geliniri bulunêr insannarın işleri, gagauz tradițiyaları hem tabiet sluçaylarılan.
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12 ay adlarını, bizzat kaynağından sunuşuyla beraber alıntılıyorum.
Türk lehçelerinde soykırım kelimesi
UYGUR TÜRKÇESİ
Aralık- On ikkinçi ay
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Güneydoğu Türk dil ailesinin bir üyesi olan Uygur Türkçesi, günümüzde dünyanın birden farklı noktasında konuşulan yaygın bir Türk lehçedesidir.
🔸 Uygur Türkçesinde
aralık ayını dekabr, on ikkinçi ay ifadeleri karşılamaktadır.
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On ikkinçi ayda mühim hadiseler yüz berdi.
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Aralık ayında önemli gelişmeler yaşandı.
ÖZBEK TÜRKÇESİ
Aralık- Oraliq
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Özbek Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesiyle birlikte Çağatay Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilir. Bundan dolayı da iki lehçenin ortak dil özellikleri vardır.
🔸 Özbek lehçesinde
aralık ayını, dekabr ve oraliq sözcükleri karşılamaktadır.
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10 dekabr kunidagi eng muhim kun.
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10 Aralık günü, en önemli gün.
Türk lehçelerinde duygu kelimesi