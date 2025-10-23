Türk lehçelerinde soykırım kelimesi
Bir milleti, topluluğu tamamen yok etmek adına yapılan saldırılar soykırım olarak adlandırılır. Son günlerde İsrail'in Gazze'deki evlere, hastanelere, pazar yerlerine ve okullara yaptığı hava saldırıları da bu duruma bir örnektir. Direkt bir soyu kırmak anlamına gelen bu ifadenin Türk lehçelerindeki karşılıklarını sizler için derledik....
ESKİ TÜRKÇE
Soykırım
🔸 Günümüz Türkiye Türkçesinde yaşamakta olan ve konuşma dilinde sıkça duyduğumuz bazı kelimeler vardır. Bunlardan biri olan soykırım sözcüğüdür.
🔸 Kelime, soy isminin ve kırmak fiilinin birleşmesinden meydana gelir. Mana olarak ise bir topluluğun, milletin ortadan kaldırılmasına yönelik işlenen, şiddet içeren suçtur.
↪ Bugün, soykırımın en büyük örneği, Filistin topraklarındaki Gazze'de yaşanmaktadır. Katliamın faali ise İsrail yönetimidir.
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Soykırım - Qırğın
🔸 Azerbaycan Türkçesi, Eski Türkçe kelimeleri bünyesinde barındıran Oğuz grubuna mensup bir lehçedir. Azerbaycan lehçesinde katliam ve soykırım manalarına gelen soyqırım, qırğın kelimelerinin yanında İngilizceden alınan genosid ifadesi de yer almaktadır.
➡ İsrail Qəzzada soyqırım törədir.
➡ İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor.
TÜRKMEN TÜRKÇESİ
Soykırım - Gyrgynçylyk
🔸 Güneybatı Türkçesinin bir üyesi olan Türkmen lehçesi, Türkiye Türkçesine yakınlığı ile bilinir. Fakat bazı kelimelerde farklılık gözlemlenmektedir.
🔸 Bu farklılığa örnek olarak gyrgynçylyk manasına gelen soykırım kelimesini gösterebiliriz.
➡ Ysraıyl Gazada gyrgynçylyk edıär.
➡ İsrail Gazze'de soykırım yapıyor.
KAZAK TÜRKÇESİ
Soykırım - Qırğın
🔸 Kazak Türkçesi, kuzeybatı yani Kıpçak Türk lehçeler grubunda yer alır. Bu lehçede soykırım anlamını; qırğın, genocid, jappay qırw, qırğın, qoyşa bawızdaw, oyran sözcükleri karşılamaktadır.
➡ İzraïl Gazada qırğın jasap jatır.
➡ İsrail Gazze'de soykırım yapıyor.