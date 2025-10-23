Türk lehçelerinde soykırım kelimesi

1 /10













ESKİ TÜRKÇE

Soykırım

🔸 Günümüz Türkiye Türkçesinde yaşamakta olan ve konuşma dilinde sıkça duyduğumuz bazı kelimeler vardır. Bunlardan biri olan soykırım sözcüğüdür.

🔸 Kelime, soy isminin ve kırmak fiilinin birleşmesinden meydana gelir. Mana olarak ise bir topluluğun, milletin ortadan kaldırılmasına yönelik işlenen, şiddet içeren suçtur.

↪ Bugün, soykırımın en büyük örneği, Filistin topraklarındaki Gazze'de yaşanmaktadır. Katliamın faali ise İsrail yönetimidir.