Türk lehçelerinde kasım ayı

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Kasım - Noyabr

🔹 Türkmenler; Teke, Yomud, Çavdur, Gökleng, Salır, Sarık, Ersarı olmak üzere yedi boydan oluşurlar. Başta Türkmenistan'da yaşamlarını sürdüren Türkmenlerin konuştukları lehçe, Türkiye Türkçesine yakındır.

🔹 Türkmen Türkçesinde kasım ayını diğer lehçelerde olduğu gibi yaygın olan Rusça noyabr sözcüğü karşılar. Kasım ayı için kullanılan bir diğer ifade ise Ahmet Sancar'dır.

➡ Türkmenistanda 4-nji noyabrda güızki ählihalk bag ekmek çäresi geçirildi.

➡ Türkmenistan'da 4 Kasım'da halka açık bahçede dikim etkinliği düzenlendi.

Ortak değerlerimiz "baba"