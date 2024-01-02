Türk lehçelerinde Ocak ayı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Ocak - Yanvar

🔹 Azerbaycan Türkçesi, Oğuz grubunda yer alan bir lehçedir. Yaygın olarak konuşulduğu yerler arasında Azerbaycan dışında Gürcistan yani Kafkaslar ve İran'da da temsilcileri bulunmaktadır.

🔹 Türkiye Türkçesi ile benzer özellikleri var olan Azerbaycan lehçesinde Ocak ayını, Rusça kelime olan "yanvar" sözcüğü karşılar.

↪ Türk dünyasının geneli, belli dönemlerde Rus işgaline maruz kaldığından Türk lehçelerinde Rusça kelimelerin varlığını net olarak görmekteyiz.

➡ Yanvar ayı hamımız üçün uğurlu ay olsun

➡ Ocak ayı hepimiz için güzel geçsin.