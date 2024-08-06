Kudüs'te Osmanlı Vakıfları
Asırlar boyunca cihan üzerinde hakimiyet kuran, hükmettiği topraklarda adalet ve huzuru egemen kılan Osmanlıların en çok hassasiyet gösterdiği meselelerden birisi de yönetimi altındaki bölgeleri vakıf eserleri ile donatmak idi. Öyle ki Orta Doğu, Anadolu, Balkanlar, Kuzey Afrika gibi bölgeler Osmanlı vakıf eserleri ile nakış nakış işlenmişti. Kudüs'teki Osmanlı vakıflarını araştırdık.
Giriş Tarihi: 06.08.2024
09:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:55
📌 Bir
yeri yaşatmak ve hayrı baki kılma çabası olarak da okuyabileceğimiz vakıf kurmak çok eski tarihlere dayanan güzel bir gelenek, bir af vesilesiydi.
📌 Tarihte bilinen en
eski, vakıf Hz. İbrahim (AS) tarafından el-Halil şehrinde külliye için inşa ettirmişti. Emevi, Abbasi ve Eyyubi hakimiyetinde Kudüs-ü Şerif vakıflarla kuşatıldı.
PEYGAMBERLER IŞIĞINDA KUDÜS'ÜN ÖNEMİ
📌 Hz.
Ömer'den (RA) itibaren Kudüs'e hakim olan Müslümanlar, şehrin İslami bir kimlik kazanması yönünde önemli adımlar attılar ve Kudüs'ü camiler, medreseler, imaretler gibi sosyal yönü kuvvetli eserler ile kuşattılar.
📌
14. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve kısa sürede dünya üzerinde Müslümanların temsilcisi olacak olan Osmanlılar da Kudüs-ü Şerif'e büyük emek vereceklerdi.
Osmanlı hakimiyetinden önce
📌
Osmanlılar Anadolu'daki hakimiyetlerini pekiştirdikten sonra kutsal topraklar için hizmetler yapmaya başlamış, Resulullah'a (SAV) olan sevgi ve saygılarını farklı biçimlerde göstermişlerdi.
📌 Osmanlıların en güzel geleneklerinden olan
Surre-i Hümayun Yıldırım Bayezid döneminde başlamıştı. Lakin bu devirde Surre içinde Kudüs'e dair bir pay yoktu.
Surre-i Hümayun ne demek?
Osmanlı'da her sene Hicaz'a yardım, hediye götürüen kervanın adıdır.
KUDÜS'ÜN ÜÇ SULTANI
📌
Osmanlıların Kudüs'teki ilk vakfı Çandarlı İbrahim Paşa eşi İsfahanşah Hatun'un inşa ettirdiği medrese idi. Sultan II. Murad Han Manisa'daki mallarından yıllık olarak Kudüs halkına pay ayırmıştı. Bu da onu Kudüs'te vakıf sahibi ilk Osmanlı padişahı yapıyordu.
📌 Ayrıca
Niğde'ye bağlı Kayı köyünün tüm gelirleri Kudüs'e vakfedilmişti. Öyle ki zamanla köy bağış sebebiyle bereketli bir noktaya gelmişti.
📌 14. yüzyılın başından itibaren Osmanlılar
Kudüs'te vakıflar kurmaya başladılar. Bu, milletimizin Kudüs ile kurduğu gönül bağını gösteren en güzel örneklerden biriydi.
📌
Osmanlılar henüz büyük bir devlet hüviyetine kavuşmamış olasalar da kutsal topraklar ve Kudüs'ü her zaman göz önüne almış ve buralara önemli ölçüde vakıf eserleri kazandırmışlardı.
KUDÜS HAKKINDA 33 ALINTI