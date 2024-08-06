Kudüs'te Osmanlı Vakıfları

📌 Bir yeri yaşatmak ve hayrı baki kılma çabası olarak da okuyabileceğimiz vakıf kurmak çok eski tarihlere dayanan güzel bir gelenek, bir af vesilesiydi.

📌 Tarihte bilinen en eski, vakıf Hz. İbrahim (AS) tarafından el-Halil şehrinde külliye için inşa ettirmişti. Emevi, Abbasi ve Eyyubi hakimiyetinde Kudüs-ü Şerif vakıflarla kuşatıldı.

PEYGAMBERLER IŞIĞINDA KUDÜS'ÜN ÖNEMİ