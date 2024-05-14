Osmanlıların Akdeniz'deki hakimiyetinin zirvesi: Cerbe Savaşı
Osmanlıların Akdeniz'deki hakimiyetinin zirvesi: Cerbe Savaşı
1538 yılında kazanılan Preveze Zaferi ile Akdeniz bir Osmanlı gölü haline gelmişti. Bu savaşın ardından toplanan Haçlılar 22 yıl sonra Tunus'ta bulunan Kuzey Afrika'nın en büyük adası Cerbe'de Osmanlı donanmasının önüne çıktılar. Kaptan-ı Derya Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının kesin üstünlüğü ile sonuçlanan savaşın ardından Osmanlıların Akdeniz'in hakimi oldukları tasdiklenmiş oldu.
Giriş Tarihi: 14.05.2024
15:54
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
16:20