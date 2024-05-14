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Osmanlıların Akdeniz'deki hakimiyetinin zirvesi: Cerbe Savaşı

1538 yılında kazanılan Preveze Zaferi ile Akdeniz bir Osmanlı gölü haline gelmişti. Bu savaşın ardından toplanan Haçlılar 22 yıl sonra Tunus'ta bulunan Kuzey Afrika'nın en büyük adası Cerbe'de Osmanlı donanmasının önüne çıktılar. Kaptan-ı Derya Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının kesin üstünlüğü ile sonuçlanan savaşın ardından Osmanlıların Akdeniz'in hakimi oldukları tasdiklenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 14.05.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:20
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1538'de gerçekleşen ve Akdeniz'in bir Türk denizi olmasını sağlayan Preveze Savaşı, Osmanlı'yı ticari ve askeri olarak Avrupa'nın bir numarası yapmıştı.

◾ Ama mağluplar içine düştükleri durumdan çok rahatsızdı. Bir şekilde Preveze'nin intikamını almak, Akdeniz'i kendileri için rahat bir deniz yolu haline getirmek istiyorlardı.

DENİZCİLİK TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTASI

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◾ Bu minvalde İspanyol ve Venedikliler ortak hareket ederek 1538-1558 yıllarını Osmanlı'yı denizlerden silmek için planlar yaparak geçirmişlerdi.

1558'de Osmanlı denizcisi Piyale Paşa ve Turgut Reis'in Balear Adaları'na ve İspanya sahillerine akınlar düzenlemesi bu iki devlet için bardağı taşıran son damla oldu.

DENİZLERDE KUDRETLİ BİR SANCAK: OSMANLI DONANMASI

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◾ İspanya Kralı II. Felipe, Papa'dan Osmanlılara karşı bir Haçlı Donanması kurmasını istedi ve böylece Cerbe Deniz Muharebesi'ne giden yol açılmış oldu.

Haçlı Donanması'nın içinde; İspanya, Papalık, Ceneviz ve Venedik Cumhuriyetleri, Savoya Dükalığı ve Malta (Hospitalier) Şövalyeleri vardı.

OSMANLI'DA DENİZCİLERE VERİLEN UNVANLAR

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Haçlı Donanması'nın başında Preveze'de Barbaros Hayreddin Paşa'ya kaybeden meşhur amiral Andrea Doria'nın yeğeni Giovanni Andrea Doria vardı.

◾ Haçlılar için öncelik Trablusgarp'tan evvel Cerbe idi. Messina ve Malta'nın ardından Haçlı Donanması 7 Mart 1560'ta Cerbe Adası'na ulaştı.

AKDENİZ'DE HAÇ VE HİLAL KAVGASI

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Osmanlı tarafında Haçlı tehlikesini ilk sezen Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Reis oldu. Reis derhal konuyu Kanuni Sultan Süleyman'a iletti.

Sultan Süleyman konu ile alakadar olunması noktasında Kaptan-ı Derya Piyale Paşa'ya emir verdi. Böylece Osmanlı donanması savaş için hazırlanmaya başladı.

OSMANLI'NIN ÜNLÜ DENİZCİLERİ

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