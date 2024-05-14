Osmanlıların Akdeniz'deki hakimiyetinin zirvesi: Cerbe Savaşı

◾ 1538'de gerçekleşen ve Akdeniz'in bir Türk denizi olmasını sağlayan Preveze Savaşı, Osmanlı'yı ticari ve askeri olarak Avrupa'nın bir numarası yapmıştı.

◾ Ama mağluplar içine düştükleri durumdan çok rahatsızdı. Bir şekilde Preveze'nin intikamını almak, Akdeniz'i kendileri için rahat bir deniz yolu haline getirmek istiyorlardı.

DENİZCİLİK TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTASI