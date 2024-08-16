8 ilmin alimi İmam Kuşeyri

İMAM KUŞEYRİ'NİN HAYATI

🔹 Tam adı Abdulkerim b. Hevazin b. Abdülmelik b. Talha b. Muhammed olan İmam Kuşeyri 986'da Horasan bölgesinin Nişabur şehrinin Üstüva köyüdür. İmam'ın doğduğu bölge Hz. Osman (RA) döneminde gerçekleşen fetihlerde İslamlaşmış, önemli bir coğrafyadır.

🔹 Tarih boyunca bir göç yolu olarak kullanılan Horasan bölgesi, pek çok kültürün kaynaşması ve ortaya özgün fikirler çıkması açısından önemlidir. İmam Kuşeyri'nin bu zenginlikler ile bezenmiş olması kendisine meselelere bakış noktasında zaviyeler açmıştır.

🔹 İmam'ın baba tarafından mensup olduğu Kuşeyr kabilesi, ilk fetihlerde bölgeye yerleşmiştir. Anne tarafı ise Sülem kabilesidir. Bölge coğrafi zenginliğin yanı sıra farklı kültürlerin çeşitliliği açısından da oldukça bereketlidir.