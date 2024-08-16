8 ilmin alimi İmam Kuşeyri
Selçukluların tarih sahnesine çıktığı Nişabur'daki en önemli alimlerden olan İmam Kuşeyri; tasavvuf, kelam, hadis, fıkıh, tefsir, gramer, lugat ve edebiyat alanlarında alimdi. Çok yönlü bir eğitim alan büyük alim, düşünme biçimi ile klasik olarak anılacak eserler kalem alabilmişti. Gençliğinde ata binmeyi ve silah kullanmayı da seven Kuşeyri özellikle er-Risale ve Letaifü'l İşarat kitaplarıyla tanındı.
Giriş Tarihi: 16.08.2024
15:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
15:29
İMAM KUŞEYRİ'NİN HAYATI
🔹 Tam adı
Abdulkerim b. Hevazin b. Abdülmelik b. Talha b. Muhammed olan İmam Kuşeyri Horasan bölgesinin 986'da Nişabur şehrinin Üstüva köyüdür. İmam'ın doğduğu bölge Hz. Osman (RA) döneminde gerçekleşen fetihlerde İslamlaşmış, önemli bir coğrafyadır.
🔹 Tarih boyunca bir göç yolu olarak kullanılan Horasan bölgesi, pek çok kültürün kaynaşması ve ortaya
özgün fikirler çıkması açısından önemlidir. İmam Kuşeyri'nin bu zenginlikler ile bezenmiş olması kendisine meselelere bakış noktasında zaviyeler açmıştır.
🔹 İmam'ın baba tarafından mensup olduğu Kuşeyr kabilesi, ilk fetihlerde bölgeye yerleşmiştir. Anne tarafı ise
Sülem kabilesidir. Bölge coğrafi zenginliğin yanı sıra farklı kültürlerin çeşitliliği açısından da oldukça bereketlidir.
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🔹 Küçük yaşlarda başlayan ilmi hayatına başlayan İmam Kuşeyri, zamanla
Horasan bölgesinin en önemli alim ve mutasavvıflarından biri olur.
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Tasavvuf, fıkıh, tefsir, kelam ve gramer alanlarında büyük bir alim olan , şeyhinin kızı ile evlenerek altı erkek bir kız çocuk sahibi olmuştu. Kuşeyri Mütezile akımına karşı dik duruşu ile Selçukluların da hürmetini sonradan kazanan önemli bir isimdir.
EĞİTİM HAYATI
🔹 İslami ilimlerin hemen hepsinde kalem oynatan büyük
İmam, küçük yaşlardan itibaren farklı noktalarda farklı isimlerden ders alarak ilmi birikimini artırmıştır. Genç yaşlarda babasını kaybeden Kuşeyri, ekonomik sebeplerden kaynaklı olarak matematik ilmine vakıf olmak ve bir memuriyet edinmek maksadıyla Nişabur'a göç eder.
🔹 Bu şehirde hayatını etkileyecek olan
Ebu Ali ed-Dekkak ile tanışır. Dekkak'ın vaazlarını ve sohbetlerini ilgiyle takip eden Kuşeyri, kendisine intisap etmek istediğinde Dekkak'ın ikazı ile karşılaşır. Bunun üzerine İmam "ilim öğren" Kuşeyri'nin ilim ummanına dalışı başlar.
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Ebubekir Muhammed et-Tusi'den Şafii fıkhı, Ebubekir Muhammed Huseyn b. Fureyk'den kelam ilmi ve fıkıh usulü, Ebu'l Huseyn el Haffaf, Ebu Nuaym el-İsferayini'den de hadis ilmi okuyan Kuşeyri ilim sahasında üstün başarılar elde eder.
🔹 Ayrıca
Cüveyni ve Beyhaki'nin bulunduğu bir toplulukla beraber Hac vesilesiyle kutsal topraklara da giden Kuşeyri, burada bulunan ilim halkalarından da faydalanır.
SOSYAL HAYATI
🔹 Kelam ilminin önemli isimleri arasında olması hasebiyle kendi yöntem ve usulünü inşa eden
Kuşeyri, itikadi olarak Eşariliğe bağlıdır.
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Tuğrul Bey önderliğinde Selçukluların kuruluş devrinde Horasan bölgesinin en önemli alim ve mutasavvıflarından olan Kuşeyri Selçuklu veziri Kündüri sebebiyle önce hapsedilir. Ardından Ebu Sehl tarafından kurtarılan büyük alim, Bağdat'a sürüldü.
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