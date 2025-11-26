Osman Hamdi Bey’in gizemli başyapıtının şifresi

1 /10 OSMAN HAMDİ BEY'İN ESERLERİ













◾ Tanzimat dönemi aydınlarından biri olan Osman Hamdi Bey, günümüzde adını sıkça andığımız ünlü bir ressam. Onun öyle eserleri var ki birçoğumuz bu resimlere ve bu isimlere oldukça aşinayız.

◾ Kaplumbağa Terbiyecisi (1906), İki Müzisyen Kız (1880), Arzuhalci (1910), Kur'an Okuyan Hoca veyahut Kur'an Tilaveti (1910), Naile Hanım Portresi (1910), Şehzade Türbesinde Derviş (1908). Osman Hamdi Bey'in bu saydıklarımızın yanında pek çok eseri daha mevcut.