Osman Hamdi Bey'in gizemli başyapıtının şifresi
Zamansız bir başyapıt, Kaplumbağa Terbiyecisi. Resmin verdiği güçlü mesajların yanında ince detayları da uzun yıllardır sanatseverlerin büyük ilgisini çekmekte. Derviş figürü, kaplumbağalar, mekan, ışık ve atmosfer; birçok alanda ilke imza atan Osman Hamdi Bey'in fırçasıyla mana bulmuş. Farklı sembolik anlamlar içeren Osman Hamdi Bey'in bu eserinde gizemleri sizler için araştırdık.
◾ Tanzimat dönemi aydınlarından biri olan Osman Hamdi Bey, günümüzde adını sıkça andığımız ünlü bir ressam. Onun öyle eserleri var ki birçoğumuz bu resimlere ve bu isimlere oldukça aşinayız.
◾ Kaplumbağa Terbiyecisi (1906), İki Müzisyen Kız (1880), Arzuhalci (1910), Kur'an Okuyan Hoca veyahut Kur'an Tilaveti (1910), Naile Hanım Portresi (1910), Şehzade Türbesinde Derviş (1908). Osman Hamdi Bey'in bu saydıklarımızın yanında pek çok eseri daha mevcut.
*Fotoğraftaki yer, Osman Hamdi Bey'in Eskihisar'daki evi ve atölyesidir
◾ Osman Hamdi Bey'in sırlarla dolu efsane eserini anlatmadan evvel kısaca ressamımızı tanıyalım. Osman Hamdi, Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğludur.
◾ Osman Hamdi yalnızca bir ressam değildi, o hem arkeolog hem müzeci hem de Kadıköy'ün ilk belediye başkanı namını almış bir kişiydi. Arkeoloji alanında da oldukça önemli bir isim, çünkü o ilk Türk arkeolog olarak kabul ediliyor.
◾ Osman Hamdi Bey, ilk arkeolojik çalışmalarını Bağdat'ta başlatmış bunun ardından asıl gerekli arkeolojik yasaların çıkmasına öncülük etmiş. O, modern arkeoloji biliminin Osmanlı Devleti'nde temellerini atmıştır.
◾ Hayatının en önemli kazısını Lübnan sınırları içinde yapmış. Sayda Kral Mezarlığı kazısı esnasında "İskender Lahdi"ni bularak dünyada adı anılan önemli bir arkeolog olmuştur.
◾ Ülkemizin ilk Türk müze yöneticisi olan Osman Hamdi Bey, 29 sene boyunca Çağdaş bir Türk müzeci olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görev almıştır.
◾ Osman Bey, Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'nin kurucusudur. Burası günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak varlığını sürdürmekte.
◾ İlk Türk ressamlardan biri kabul edilen Osman Hamdi Bey; Kaplumbağa Terbiyecisi isimli eserinde, Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan bir isim olarak öne çıkmış.
◾ Osman Bey için ülkemizdeki birçok sanat alanında öncü bir isim olmuş diyebiliriz. Onun anısına yapılanlar ve etkilendiği akımlar Osman Hamdi Bey'in hayatında öne çıkan detaylardır.