Renklerin ressamı: Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh, yaşarken değeri anlaşılamayan sanatçılardan biriydi. Geçirdiği ruhsal buhranlar ve yanlış seçimler nedeniyle melankolik bir hayatı vardı. Pek çok farklı yeri dolaştı, fakat aradığı huzura bir türlü kavuşamadı. Tüm bunlara rağmen, paletinden çıkan binlerce eseriyle adından yüzyıllar sonrasında bile söz ettirmeyi başardı. Sizler için renkli eserleriyle ün kazanan Van Gogh'un karamsar hayatını araştırdık...
Giriş Tarihi: 25.12.2022
11:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
12:46
Vincent Van Gogh kimdir?
🔶 Ressam
Vincent Van Gogh, 30 Mart 1853'te Hollanda'da dünyaya geldi. Babası rahip olan Van Gogh, protestan bir ailenin ilk çocuğuydu.
🔶 Van Gogh'a büyükbabası ile kendisinden bir yıl önce ölü doğan abisinin adı verildi.
Vincent, Van Gogh ailesinde yaygın kullanılan bir isimdi.
🔶 Annesi, çevresindekileri bunaltacak kadar
katı ve koyu bir protestandı. Bu da doğal olarak Van Gogh'un ruh halinde kalıcı izler bıraktı.
🔶 Babası Theodorus'un maaşı, mütevazı ölçülerde olmasına rağmen kilise aileye bir ev, bir hizmetçi, iki aşçı, bir bahçıvan ve at arabası tahsis etmişti.
Eser adı: "Van Gogh Otoportresi"
Van Gogh'un çocukluğu
🔶 Van Gogh,
ciddi ve saygılı bir çocuktu. Evde, annesi ve bir mürebbiyeden eğitim aldıktan sonra 1860'ta köy okuluna başladı. 1864'te bir yatılı okula gönderildi ama kendini terk edilmiş hissettiğinden geri dönmek istedi. Bunun yerine ebeveynleri onu 1866'da Tilburg'da bir ortaokula gönderdi fakat Van Gogh, burada da mutsuz günler yaşadı.
🔶 1868'de
15 yaşındayken aniden eve geri döndü. Babası rahip olmasını istiyor, o ise girdiği hiçbir sınavda başarılı olamıyordu.
🔶 Sürekli aynı yerde yaşayamayan
Vincent, oradan oraya sürüklendi ve bir dönem akrabalarının yanında yaşadı.
🔶 Babasının yönlendirmesiyle bir süre
yaptı. sanat simsarlığı
Van Gogh, kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplarından birinde çocukluk yıllarını "kasvetli, soğuk ve kısır" olarak nitelendirmiştir. Bu da aslında çocukluğumuzun psikolojik sağlığa ne denli etkili olduğunu gösterir.
Eser adı: "Badem Çiçekleri"
Doğu'nun gizemine kapılan 5 ressam
Resme olan ilgisi
🔶 Resme olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan
Van Gogh'u teşvik eden kişi annesiydi.
🔶 Resim çizmeye ilk başladığı zamanlarda
Fakir ve çalışkan insanların resimlerini çizmeyi seven Van Gogh, genellikle çevresindeki kişileri resmetti. İlerleyen zamanlarda yağlı boya kullanmaya başladı. kalem ya da kömür çubuklarını kullandı.
🔶 Resim kariyerinin ilk başlarında,
kahverengi ve koyu yeşil gibi karanlık renkler kullandı. O dönem Bu zamanlarda yaptığı tabloları genellikle melankolik, karanlık ve hüzünlüydü. en önemli resmi "Patates Yiyenler" idi. Akşam yemeğinde patates yiyen bir köylü- işçi ailenin oldukça kasvetli tablosuydu.
Eser adı: "Patates Yiyenler"
🔶 Kardeşi Theo, Vincent'a Paris'te 'izlenimcilik' adlı yeni bir resim tarzını tanıması için öneride bulundu. Bunun üzerine söz konusu akımı keşfetmek için Paris'e taşındı. Orada Claude Monet, Edgar Degas ve Camille Pissarro gibi ressamlardan etkilendi.
Bu süre zarfında Van Gogh, daha parlak renkler kullanmaya başladı.
🔶 1886 yılında taşındığı Paris'te, izlenimci hassasiyete tepki gösteren, aralarında Emile Bernard ile Paul Gauguin'in de bulunduğu
avangart sanat üyeleriyle tanıştı. Çalışmaları geliştikçe natürmortlara ve yerel manzaralara yeni bir yaklaşım getirdi.
Osmanlı saray resminin tek temsilcisi: Milli Saraylar Resim Müzesi
Van Gogh'un hayatındaki kilit isim
🔶 Van Gogh hakkında bilinen bilgilerin çoğu kardeşi
Theo'ya yazdığı mektuplardan elde edildi. Theo, Paris'te bir sanat galerisinde çalışıyordu. Vincent'ın sanat kariyerinin maddi ve manevi en büyük destekçisiydi.
🔶 Theo, resim yapması konusunda Van Gogh'u
cesaretlendirdi. Onun resimlerini satmak için çabaladı fakat kimse satın almak istemedi. Zaten ömrü boyunca Van Gogh'un sadece bir resmi satıldı.
Eser adı: "Ayçiçekleri"