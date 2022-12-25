Renklerin ressamı: Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh kimdir?

🔶 Ressam Vincent Van Gogh, 30 Mart 1853'te Hollanda'da dünyaya geldi. Babası rahip olan Van Gogh, protestan bir ailenin ilk çocuğuydu.

🔶 Van Gogh'a büyükbabası ile kendisinden bir yıl önce ölü doğan abisinin adı verildi. Vincent, Van Gogh ailesinde yaygın kullanılan bir isimdi.

🔶 Annesi, çevresindekileri bunaltacak kadar katı ve koyu bir protestandı. Bu da doğal olarak Van Gogh'un ruh halinde kalıcı izler bıraktı.

🔶 Babası Theodorus'un maaşı, mütevazı ölçülerde olmasına rağmen kilise aileye bir ev, bir hizmetçi, iki aşçı, bir bahçıvan ve at arabası tahsis etmişti.

Eser adı: "Van Gogh Otoportresi"