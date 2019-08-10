Doğu'nun gizemine kapılan 5 ressam
Kimi zaman sultanların daveti ile kimi zaman ise farklı sebeplerden ötürü Doğu'ya gelen ressamlar, Doğu'nun müthiş dokusundan etkilendi. İstanbul'a hayran kalıp yaşamının sonuna kadar burada kalan Amadeo Preziosi'den, saray ressamı olmakla onurlandırılan Fausto Zonaro'ya kadar birçok ressam için özellikle İstanbul ayrı bir gizemdi. Doğu'yla ilgili birbirinden özel eserler ortaya çıkaran bu oryantalist ressamları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 10.08.2019
15:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
12:05
Batılı ressamlar, Batı medeniyeti tarafından görülmemiş şehirleri görmek, oraları keşfetmek için Doğu'ya seyahatler gerçekleştirdiler. 19.yüzyılda Batılı ressamların en çok ilgisini çeken şehirlerden biri de İstanbul'du. Bu şehir, Doğu'ya yapılan yolculukların başlangıç ya da bitiş noktasını oluşturur aynı zamanda. O dönem İstanbul, Avrupa şehirlerinden farklı, başlı başına bir "bahçe-şehir"di. Bir Batılı yazar İstanbul'u şöyle anlatır: "Bahçeler öylesine çok ve büyüktür ki, şehre dağılan ağaçlardan çok, yalnızca bir bölümü temizlenen ormana yerleştirilmiş bir şehir izlenimi veriyor."
İtalyan asıllı oryantalist ressam Luigi Mayer, 1755'te İtalya'da doğdu. Sanatçı, 1776-1792 yılları arasında Türkiye'nin İngiliz büyükelçisi olan Sir Robert Ainslie'nin yakın arkadaşıydı. Bu dönemdeki resim ve çizimlerinin büyük kısmını Ainslie için yaptı. 1776-1794 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda seyahat etti ve Balkanlar'dan Yunan Adalarına, Türkiye ve Mısır'ı dolaştı. Özellikle de antik anıtları ve Nil'e uzanan antik alanların manzaralarını ve eskizlerini resmettiği bilinir.
Luigi Mayer'in gezip çeşitli manzaralarını çizdiği yerler arasında Kıbrıs, Mısır, Filistin, Suriye, Karaman, Rodos, Muğla, Denizli yöresi, Antalya, Fethiye yöresi ve Samos bulunur. Mayer, insanların yaşamından ayrıntıları tablolarına ekler.
İtalyan oryantalist ressam Amadeo Preziosi, 1916'da Malta'da doğdu. İlk resim derslerini Malta'da alan Preziosi, İstanbul'da büyük bir tutkuyla çalışan ve aristokrat bir aileye mensuptu.
Daha sonra eğitimine Paris'te devam eden ressam, 1840'ların başında geldiği İstanbul'dan bir daha ayrılmadı. Preziosi, ilk olarak Pera'da ve daha sonra Yeşilköy'de çalıştığı atölyesinde büyük bir üne kavuştu.