Doğu'nun gizemine kapılan 5 ressam

Batılı ressamlar, Batı medeniyeti tarafından görülmemiş şehirleri görmek, oraları keşfetmek için Doğu'ya seyahatler gerçekleştirdiler. 19.yüzyılda Batılı ressamların en çok ilgisini çeken şehirlerden biri de İstanbul'du. Bu şehir, Doğu'ya yapılan yolculukların başlangıç ya da bitiş noktasını oluşturur aynı zamanda. O dönem İstanbul, Avrupa şehirlerinden farklı, başlı başına bir "bahçe-şehir"di. Bir Batılı yazar İstanbul'u şöyle anlatır: "Bahçeler öylesine çok ve büyüktür ki, şehre dağılan ağaçlardan çok, yalnızca bir bölümü temizlenen ormana yerleştirilmiş bir şehir izlenimi veriyor."