Osmanlı saray resminin tek temsilcisi: Milli Saraylar Resim Müzesi

Her gün önünden geçtiğimiz halde dikkatimizden kaçan tarihin tanıkları ile tanışma zamanı geldi. Farkında Mısınız programımızın yeni bölümü ile karşınızdayız. Bugün, bünyesinde birçok ilki barındıran Türkiye’nin en büyük resim müzesine gideceğiz. Hadi, resimler üzerinden tarihi bir yolculuğa çıkalım.

🔸 Dolmabahçe Sarayı yapı topluluğu içerisinde yer alan 165 yıllık tarihi Veliaht Dairesi, yedi yıl süren restorasyon çalışması sonucunda Resim Müzesi'ne dönüştürüldü. Sanatseverlerin hizmetine sunulan bina 34 sergi salonuna ve 553 esere sahip.

🔸İçeriye geçmeden önce binanın tarihi hakkında bilgi verelim👇

VELİAHT DAİRESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

🔸 19. yüzyılda padişahtan sonra hanedanın en yaşlı erkek üyesine veliaht deniyordu. Burası da tahta çıkmaya aday olan en kıdemli şehzadenin, ailesiyle beraber ikamet etmesi için yapılmıştı.

🔸 İlk kez Veliaht Abdülaziz burada kaldığından dolayı "Aziz Efendi Dairesi" olarak isimlendirilirken sonraları da "Dolmabahçe Veliahd Dairesi" olarak adlandırıldı.

🔸 Burada Sultan Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşad, Yusuf İzzettin Efendi, Vahdettin ve Halife Abdülmecid Efendi veliahtlık yıllarını geçirdi.

Toplam 56 odadan oluşan Veliaht Dairesi bodrum dahil iki katlıdır.

OSMANLI SARAY RESMİNİN TEK TEMSİLCİSİ: MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ



🔸 Burada yapmanız gereken ilk şey, galoşlarınızı giymek sonra da gişeden bilet almak...

🔸 Müzekart burada geçerli. Tam 30 TL, indirimli ise 10 TL. Gelin beraber, salonlara göz atalım👇

SULTAN ABDÜLMECİD VE SULTAN ABDÜLAZİZ SALONU

🔸 Osmanlı sarayları, 19. yüzyılda modern anlamda ilk resim koleksiyonun oluşturduğu yerlerdi. Bugünkü müzede bu koleksiyondaki parçalardan oluşur. İlk salonumuz olan Sultan Abdülaziz/Sultan Abdülmecid salonundayız. Burada padişahların portrelerini karşılıklı olarak görebiliyoruz.

➡ Sultan Abdülaziz'in portresini Chlebowski, Sultan Abdülmecid'in tablosunu ise Rupen Manas yaptı.

DEVLET-İ ALİYYE S ALONU

🔸Devlet-i Aliyye Salonu'nda, III. Selim'in Topkapı Sarayı'ndaki bayramlaşma merasimini, II. Osman'ın cülusunu görebiliyoruz.

🔸Salonda yer alan bir diğer tablo Pavlo Verona'nın Abdülmecid'in Maiyeti ile Eyüp'ten Kılıç Alayı Dönüşü'dür. Batılılaşmanın ilk dışa vurumu, kıyafetlere yansır. Bu tabloda da kıyafet alanına getirilen reformun izlerini görüyoruz. Sultan ve devlet erkânı fes ve üniforma giyerken alayı izlemeye gelen halk, geleneksel kıyafetler içerisindedir.

🔸Hemen yanında son dönem Osmanlı saray koleksiyonunun en eski tablosu yer alıyor. Bahsettiğimiz resim François Dubois'in Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin Geçiş Töreni adlı tablosudur. II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra kurulan yeni ordunun At Meydanı'ndan geçişini temsil eder. Kurulan yeni ordunun düzenini göstermeye ve tanıtmaya yöneliktir. Belgesel niteliği taşır.

RESSAM-I HAZRET-İ ŞEHRİYÂRÎ SA LONU

🔸 Ressam-ı Hazret-i Şehriyârî, Osmanlı'da saray ressamı anlamında kullanılan bir unvandı.19. yüzyılda birçok ressamın hayali, İstanbul'da yaşamak, saraydan resim siparişi almak ve padişah tarafından beğenilmekti. Chlebowski, Zonaro gibi ressamlar bu hayallerine kavuşarak saray ressamı olma onurunu kazandılar.

🔸 Zonaro'nun resimleri İstanbul'un ruhunu yansıtacak kadar renkli ve çeşitliydi. Haliç üzerinden yükselen minareler, Göksu'da piknik yapan aileler, Mekke'ye doğru yola çıkan Surre Alayları ile İstanbul'un eski ihtişamlı ve canlı günlerini yansıtır.

📌 Farkında Mısınız programımızın yeni bölümü ile karşınızdayız. Bugün, bünyesinde birçok ilki barındıran #Türkiye'nin en büyük resim müzesi olan #MilliSaraylarResimMüzesi'ne gideceğiz.



🎨Hadi, resimler üzerinden tarihi bir yolculuğa çıkalım pic.twitter.com/LgHkAPvRn7 — Fikriyat (@fikriyatcom) June 21, 2021

IVAN KOSTANTİNOVİÇ AYVAZOSKİ SALONU

🔸 Müzenin en ihtişamlı mekânı olan Merasim Salonu, Ayvazovski için ayrıldı. Gerek salonun kendisi gerek Ayvazovski'nin eserleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

🔸 19. yüzyılın önemli ressamlarından biri olan Ayvazovski, bir İstanbul aşığıydı. Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülhamit dönemlerine tanıklık etti.

🔸 Deniz ressamı olarak bilinen Ayvazovski, suyun farklı durumlarını tasvir etmesiyle ünlüydü. Durgun suyu resmettiği eserlerinde, insanın doğa ile barış içinde olduğu huzur dolu atmosfer yansıtılır.

🔸 Ayvazovski'nin özelliklerinden biri de denizin bütün renklerini üstün bir işçilikle yansıtmasıdır. Fırtınalı Denizde Kaza tablosunda da insanın yenik düştüğü doğa ile mücadelesi ve bu mücadelenin dramatik etkisi yansıtılır. Gökyüzü hafif dokunuşlarla resmedilmişken denizin bütün ihtişamı ile karşımızdadır.

➡ Ayvazovski Salonu'nda Fırtınalı Denizde Kaza tablosunun yanı sıra Osmanlı Donanması, Sarayburnu gibi pek çok tabloyu da görebilirsiniz.

OSMAN NURİ PAŞA SALONU

🔸 İlk yaver ressamımız Osman Nuri'nin eserlerinin sergilendiği salonda, 19. yüzyıldaki Mescid-i Aksa'nın tuvale yansımış halini görüyoruz. Ne kadar huzurlu duruyor değil mi?

➡ Bu vesileyle Filistinli kardeşlerimize gönülden selam olsun. İlk kıblemizin tekrar huzura kavuşmasını temenni ederek diğer salonumuza geçelim.

OSMANLI'NIN İHTİŞAMI SALONU

🔸Osmanlı'nın İhtişamı Salonu'nda, serginin en gözde tablosunun önündeyiz. Çölde Av, Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait ve Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosudur. Büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı tabloları arasında yer alıyor.

🔸Uzun yıllar Said Halim Paşa yalısında kalan 35 metrekarelik devasa tablo, 3 aylık titiz bir çalışmanın sonucunda müzeye getirilmişti. Böylelikle ilk defa müze ortamında sanatseverlerle buluştu.

➡ 1865 tarihli tabloda, aralarında Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın da yer aldığı 13 kişilik bir avcı grubunun, çölde ceylan avından sonra avlarıyla meşgul olması ve dinlenmeleri yansıtılıyor.

ABDÜLMECİD EFENDİ'NİN ATÖLYESİ

🔸Bu mekân, Halife Abdülmecid Efendi'nin Veliahd Dairesi'ndeki resim atölyesiydi. Osmanlı'nın son veliahdı ve son halifesi olan Abdülmecid Efendi resim, hat ve müzik gibi neredeyse sanatın bütün alanlarıyla ilgilendi.

➡ Burada veliahtlığı döneminde kullandığı resim malzemelerinin tamamı sergileniyor.

TASVİR-İ HÜMAYUN SALONU

🔸 Tasvir-i Hümayun, padişah portreleri anlamında kullanılan bir tabirdir. Fatih'in Bellini'ye portresini çizdirmesinden sonra Osmanlı padişahları arasında portre geleneği başladı. Bu zengin gelenek sayesinde Osmanlı'yı yöneten padişahların tanınması sağlandı.

FETİH VE FATİH SALONU

🔸 Müzede Fatih Sultan Mehmet'in 5 adet portresi yer alıyor. Bunların arasında en önemlisi Zonaro imzalı Fatih portresidir. Bellini'nin 1480 tarihli Fatih portresinin büyütülerek kopyalanmış hali aslında

🔸 II. Abdülhamid'in isteği üzerine 1907 yılında yapılan eserin bir tarafında kendi ismini diğer tarafından Bellini'nin ismi yer alır. Resimde gördüğümüz olduğunuz mücevher kaplı kumaş hükümdarlığı, yedi taç ise Fatih'in Osmanlı'daki yedinci padişah olmasını simgeliyor.

🔸Bir diğer önemli tablo Zonaro'nun Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı'dan girişini temsil eden bu tablodur. Burada Fatih Sultan Mehmet'i at üzerinde yanında da hocası Akşemseddin'i görüyoruz. İstanbul'un fethini temsil etmesi bakımından oldukça önemlidir.

➡Günün sonunda havuzlu bahçesi ve limonlu kafesi de güzel bir seçenek.

➡ Biz bugün Milli Saraylar Resim Müzesi'ndeydik. 553 eserden yalnız birkaçını gösterebilsek de siz burayı ziyaret ederek fazlasını görebilirsiniz.

➡Peki, bu kültürel değerimizin farkında mıydınız? Görüş ve düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

Görüş ve önerileriniz için 👉 burcu.sandikci@fikriyat.com.tr / ahmed.helal@fikriyat.com.tr

"FARKINDA MISINIZ"IN DİĞER BÖLÜMLERİNİ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ 👇

🎥Bir buçuk asırlık hayal: Taksim Camii

🎥 İstanbul'un manevi noktası: Eyüp Sultan Türbesi

🎥 İstanbul'da ezanın ilk okunduğu yer: Arap Camii

🎥 İstanbul'un duyuru noktası: Beyazıt Yangın Kulesi

🎥 İstanbul'un fethinin başladığı yer: Aydos Kalesi

🎥 İstanbul'un orta noktası: Yeşil Sütun

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