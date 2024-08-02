Beynimize aldığımız bir hasar kişiliğimizi değiştirebilir mi ?

🔸 Gage bu ağır kazadan sonra hayatta kalmayı başarabilmişti. Ancak sol gözü kör olmuştu. Eskisi gibi dokunuyor, duyuyor, görüyor, yürüyor ve ellerini eskisi gibi kullanabiliyordu. Konuşma ve dil becerilerinde de bir bozukluk yoktu.

◼ Ancak zamanla Phineas Gage'in çevresindekiler onun belirgin bir şekilde kişilik değiştirdiğini fark ettiler. Bu talihsiz kazadan önce işinde gayet sorumlu, düzgün, enerjik, çalışkan ve çevresiyle gayet ılımlı biri olan Gage, kazadan sonra bambaşka bir insana dönüşmüştü.

◼ Dikkat, algılama, bellek, dil ve zeka gibi yetilerinde herhangi bir bozulma olmamasına rağmen sosyal hayatında ciddi olumsuz değişimler yaşadı. Kazadan sonra istekleri engellendiği zaman tahammülü olmayan, tutarlı planlar yapamayan, hiçbir nasihat dinlemeyen, makul karar veremeyen ve ahlaki değer yargılarından yoksun biri haline dönüşmüştü.