Sabahları Sizi Yataktan Kaldıran O Gizli Güç: İkigai Nedir?

1 /11 İkigai: Hayata Anlam Katan Japon Felsefesi















🌵En yalın anlatımla bir insanın bu dünyadaki varlık nedenini ifade eden ikigai, Japon kültürünün günümüz dünyasına anlam katan kavramlarından. Birçok yabancı kelimede olduğu gibi ikigaiyi de Türkçeye bire bir çevirmek pek mümkün değil.

🌵Ancak her sabah uyanmamızı sağlayan temel motivasyonumuz olarak tanımlayabiliriz. Hayatlarımıza kıymet katan, yaşamı sürdürmeye değer hale getiren kişisel bir anlamdır. Bu kavram, her insan için benzersiz değerler bütünü olarak kabul edilir.

Modern çağın koşturmacasına ilaç gibi gelecek bir Japon felsefesi: Yutori