Zihnin Maskeli Balosu: Binbir Surat Sendromu
Etrafınızdaki herkesin aslında tek bir kişi olduğunu, sadece sizi kandırmak ve izlemek için sürekli kılık değiştirdiğini düşünün: Yoldaki yabancı, marketteki kasiyer, hatta en yakın arkadaşınız... İsmini sahnede saniyeler içinde kılık değiştirmesiyle ünlü bir İtalyan illüzyonistten alan Fregoli Sendromu, beynin yüz tanıma ve duygu merkezleri arasındaki bağın kopmasıyla dünyayı tekinsiz bir tiyatro sahnesine dönüştürüyor. Zihnin yarattığı bu en sıra dışı ve paranoyak yanılsamada, kişi fiziksel farklılıkları tamamen reddederek tüm yabancı yüzlerin arkasında tek bir "gölgenin" saklandığına inanıyor; peki ama insan, beyninin kendisine oynadığı bu devasa oyundan nasıl kaçabilir?
🎭İnsan zihni, sürprizlerle dolu gizemli bir kutu gibidir; gerçekliği algılama biçimimiz zaman zaman inanılması güç durumlara sahne olabilir. Psikiyatri literatürünün en sıra dışı akıl oyunlarından biri de şüphesiz Fregoli Sendromudur.
🎭Delüzyonel Yanlış Tanılama Sendromları grubuna dahil olan ve oldukça nadir görülen bu rahatsızlık, Türkçeye "Binbir Surat Sendromu" olarak geçmiştir. Bu sendrom sahip bir birey çevresindeki yabancıların aslında tek bir kişi olduğuna dair güçlü bir inanç besler. Kendisini takip eden bu gizemli kişinin sürekli kılık değiştirdiğine, rolden role girdiğine ve asıl amacının kendisine zarar vermek olduğuna inanır.
🎭Bu kavram, psikiyatri dünyasına ilk kez 1927 yılında Paul Courbon ve Georges Fail tarafından yazılan Syndrome d'illusion de Frégoli et schizophrénie adlı makaleyle kazandırıldı. Courbon ve Fail, hastalığı tanımlarken Londra'da yaşayan bir kadının sıra dışı öyküsünden yola çıkmışlardı. Bu hasta, izlediği bir tiyatro oyununda sahne alan iki aktörün sürekli kılık değiştirerek kendisini takip ettiğine inanıyordu.
🎭Sendrom, ismini ise sahnede saniyeler içinde kılık ve karakter değiştirebilme yeteneğiyle ünlenen İtalyan aktör Leopoldo Fregoli'den alıyor.
🎭Binbir Surat Sendromunu diğer delüzyonel yanlış tanılama sendromlarından ayıran en çarpıcı yön, hastanın fiziksel olarak hiçbir benzerlik taşımayan yabancıları bile zihnindeki o "takipçiyle" kusursuzca özdeşleştirmesidir. Burada fiziksel dış görünüş tamamen değişse de hastanın zihnindeki kimliği sabit kalır.
🎭Ayrıca bu sendromda yanılsama yalnızca yüzlerle de sınırlı değildir; hasta zaman zaman nesneler, eşyalar ve mekanlar konusunda da benzer sanrılar ve kafa karışıklıkları yaşayabilir.
🎭 Fregoli Sendromu, sıklıkla karıştırıldığı Capgras Sendromu ile aslında taban tabana zıttır. Capgras'ta kişi, çok iyi tanıdığı bir yakınına karşı hissettiği duygusal bağı kaybeder ve onu bir yabancı gibi algılar; yani tanıdık olan yabancılaşır. Fregoli'de ise durum tam tersidir: Yabancı olan, aşırı derecede tanıdık gelir.
🎭 Kişinin zihnindeki aşinalık duygusu o kadar kontrolsüzdür ki sokaktaki herhangi bir yabancıyı, hayatındaki o malum kişinin kılık değiştirmiş veya maskeli bir versiyonu olarak görmeye başlar.
🎭 Fregoli Sendromu'nun algının sınırlarını çok daha fazla zorlayan ileri seviyelerle karşılaşmak da mümkündür. Bunlardan ilki olan "Subjektif Fregoli" tablosunda, hastanın sanrıları kendi benliğine yönelir. Kişi, kendi zihninin ve ruhunun aslında başka insanların bedenlerinde yaşadığına, yani kendi kimliğinin yabancı bedenlerde klonlandığına inanmaya başlar.
🎭 Madalyonun diğer yüzünde ise bu durumun tam aksi yönünde gelişen "Ters Fregoli" yer alır. Bu senaryoda delüzyon o kadar derinleşir ki hasta, aynaya baktığında gördüğü kişinin kendisi olmadığına inanır. Gerçek benliğinin yerine, onun gibi davranan ve onun yerine geçmiş bir "sahtekar" veya "ikiz" olduğuna dair sarsılmaz bir inanç geliştirir.