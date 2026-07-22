Zihnin Maskeli Balosu: Binbir Surat Sendromu

3 /10 Yabancılar bile zihninde aynı takipçi olarak algılanıyor















🎭Binbir Surat Sendromunu diğer delüzyonel yanlış tanılama sendromlarından ayıran en çarpıcı yön, hastanın fiziksel olarak hiçbir benzerlik taşımayan yabancıları bile zihnindeki o "takipçiyle" kusursuzca özdeşleştirmesidir. Burada fiziksel dış görünüş tamamen değişse de hastanın zihnindeki kimliği sabit kalır.

🎭Ayrıca bu sendromda yanılsama yalnızca yüzlerle de sınırlı değildir; hasta zaman zaman nesneler, eşyalar ve mekanlar konusunda da benzer sanrılar ve kafa karışıklıkları yaşayabilir.

Psikoloji sözlüğü