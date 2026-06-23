Babasının Mirasını Geleceğe Taşıyan İsim: Anna Freud

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◾19. yüzyılın son çeyreğinde Viyana'da Sigmund Freud öncülüğünde bir grup bilim insanı psikanalizin temellerini attı. İnsanı bilinç dışı zihinsel süreçler üzerinden değerlendiren bu yaklaşım halen psikologlar tarafından sıklıkla uygulanan ekollerden biri. Hatta bu ekol, Batı psikoloji dünyasında bir dönem hâkim paradigma oldu ve psikoloji literatürünün temel kavramları yeniden belirlendi: ego, süper ego ve bilinç dışı…

(Editör Notu: Psikanaliz yaklaşımı, Batı merkezli modern psikoloji literatüründe önemli bir yer tutsa da insanı büyük ölçüde cinsellik ve saldırganlık gibi biyolojik dürtülerin (id) ve mekanik çatışmaların (ego/süper ego) esiri olarak tanımlayan bu materyalist ve indirgemeci bakış açısı, kadim irfan geleneğimizin insan tasavvuruyla derin bir tezat oluşturur. Zira İslâmî düşünceye göre insan, salt karanlık bir bilinçdışının oyuncağı değil; ilahî bir nefes (ruh) taşıyan, hür irade sahibi, nefsini terbiye edebilme kudretini haiz ve manevi tekâmüle açık bir "eşref-i mahlûkat"tır.)

◾Psikanaliz geleneğinin başlıca savunusu, bireylerin bilinç dışındaki gizli istek ve yönelimlerin bilinçli aksiyonlarımızın asıl belirleyicisi olduğu iddiasına dayanıyor. Zaman zaman bilinç dışı, bilinç düzeyiyle çatışmaya girer; bunun sonucunda psikolojik dengesizlikler zuhur eder. Psikanaliz de tam bu noktada devreye girer ve tedavi yöntemlerini uygular.

Sigmund Freud (1856-1939) kimdir?

Psikanalizin kurucusu olarak bilinir. Avusturyalı nörolog ve psikiyatrist. Totem ve Tabu, Rüyaların Yorumu, Nevrozlar en popüler eserleri arasında yer alır.