Zor zamanlarda yazılan büyük eserler
Bir eser yazabilmek, bir icat yapabilmek için sakin bir kafa ile düşünmek gerekir. Tarih boyunca bunun için en uygun zamanlar hastalıkların sokaklarda gezdiği karantina devirleridir. Pek çok yazar en iyi eserlerini bu süreçte kaleme almış, daha önce duyulmamış fikirler bu dönemlerde filizlenmiştir. Hayatın koşturmacasından uzak, dikkat dağıtıcı her nesnenin ötesinde olan bu süreçte insanlar yüksek dikkat ile eser üretmişlerdir.
Giriş Tarihi: 15.01.2024
16:42
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
17:10
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Alman tarihindeki en önemli edebiyatçılardan biri olarak kabul edilen Thomas Mann, kendisine büyük bir şöhret sağlayacak olan Büyülü Dağ'ı hastalıklara borçluydu.
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İsviçre Alplerindeki bir tüberküloz sanatoryumunda yatan eşini sık sık ziyarete giden Mann; hastaları, hastalığı ve insan hallerini en yakından gözlemledi.
DÜNYAYI ETKİLEYEN SALGINLARIN EDEBİYATTAKİ YANSIMALARI
◾ Hayatının bir kısmında sağlık merkezlerinde kalan
Mann, hasta hayatını hem izledi hem de yaşadı. Büyülü Dağ'da hastalar üzerinden bir çürüme hikayesini anlattı.
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Sağlık sebepleri ve sağlığı bozuk insanları gözlemleme yeteneği sayesinde ortaya Büyülü Dağ'ı çıkaran Thomas Mann, dahil olduğu edebiyatı böylece uzun yıllar boyunca besledi.
Thomas Mann kimdir?
1875 - 1955 yılları arasında yaşayan Thomas Mann, 20. yüzyılın en büyük romancılarından biri olarak kabul edilir. Mann'ın ağabeyi ve dört çocuğu da kendisi gibi yazardı.
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Dünya tarihinin en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Isaac Newton, sadece kendi alanını değil buluşlarıyla diğer bilim alanlarını da etkiledi.
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1655'de Londra'da gerçekleşen büyük veba sırasında genç bir üniversite öğrencisi olan Newton, aile çiftliğinde karantinaya girdi. Bu süreç bir yıldan fazla sürdü.
HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN 5 DENEY
◾ Bu karantina süresi boyunca
Newton, buluşları için temel olacak bilimsel faaliyetler yürüttü. Meşhur elmanın düştüğü ağacın da bu bahçede olduğu dile getirildi.
◾ Ayrıca
ışıklarla gerçekleştirdiği deneyler sonucunda mercekli teleskoplara dair daha önce fark edilmeyen hataları buldu. Isaac Newton çiftlik hayatından yalnızca iki sene sonra "profesör" ünvanı aldı.
Isaac Newton kimdir?
1643 - 1727 yılları arasında yaşayan Isaac Newton, buluşları ve çalışmaları ile fiziğin temelini oluşturduğu gibi kaleme aldığı "Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri" kitabı da tarihin en önemli bilimsel eserlerinden biri olarak kabul edildi.
◾ Rus milletinin büyük şairi, 19. yüzyılı edebiyatının şekillendiricilerinden Puşkin,
1830 yılındaki büyük kolera salgınında Moskova'yı terk ederek ailesinin kırsaldaki çiftliğine yerleşti.
◾ Buradaki inziva süresince meşhur eserlerini yazan
Puşkin, zamanını yürüyüşlere ve yazmaya ayırdı. Özellikle "Yevgeni Onegin" eseri şairin kırsal hayattaki tecrübelerinden süzüldü.
Puşkin kimdir?
1799 - 1837 yılları arasında yaşayan Puşkin, modern Rus edebiyatının kurucusu olarak anılır.
10 SORUDA MODERN RUS EDEBİYATININ KURUCUSU