Zor zamanlarda yazılan büyük eserler

◾ Alman tarihindeki en önemli edebiyatçılardan biri olarak kabul edilen Thomas Mann, kendisine büyük bir şöhret sağlayacak olan Büyülü Dağ'ı hastalıklara borçluydu.

◾ İsviçre Alplerindeki bir tüberküloz sanatoryumunda yatan eşini sık sık ziyarete giden Mann; hastaları, hastalığı ve insan hallerini en yakından gözlemledi.

DÜNYAYI ETKİLEYEN SALGINLARIN EDEBİYATTAKİ YANSIMALARI