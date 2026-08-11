Avrupa'nın Kudüs rüyaları
Hz. Ömer (RA) döneminde fethedilen Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. İslam medeniyetinin asırlar boyunca beslediği şehir Haçlı Seferleri ile tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birine uğrar. Batı'nın tüm sosyal sınıflarının katıldığı bu ahlaksız macera binlerce insanın ölümüne, ev ve arazilerin yağmalanmasına ve mabetlerin zarar görmesine sebebiyet verir. Tam 400 sene boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Kudüs, bugün Batı'nın rüyalarını süslüyor.
◾ Tarih boyunca Müslümanlar İslam'ın şerefi, haşyeti ve azametini, bilinen üç kıtaya ve onca memlekete yayarak geniş bir gönül medeniyeti kurmuşlardı.
◾ 1096 senesinin başına kadar İslam beldeleri adaletin, refahın ve hoşgörünün merkezleri olarak biliniyor ve bu hasletlerinden dolayı her taraftan göç alıyordu.
Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz
◾ 1096 tarihine kadar her türlü ilmi gelişme İslam topraklarında oluyor, Müslümanlar önlerinde duracak Hıristiyan ordu ve fikri bir güç bulamıyorlardı.
◾ Bunun neticesinde mamur ve bayındır hale gelen İslam şehirleri ortaya ilmi, felsefi ve maddi olarak aşılamaz klasik eserler koydular.
Sömürge imparatorluğunun son varisi
◾ Madalyonun öteki yüzünde ise Avrupa hastalıklardan, cehaletten ve köhnelikten dolayı geri kalmış ve bu şartlar altında berbat bir toplumsal düzene sahipti.
◾ Mal, can başta olmak üzere hiçbir güvenliği kalmayan koca kıtada sınır geçişleri bir yana insanlar korkularından köy dahi değiştiremiyorlardı.