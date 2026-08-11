Avrupa'nın Kudüs rüyaları

2 /21















◾ Bu güzel ortamda en çok gelişme gösteren alanlar ise ilmi mecralar oldu. Buhara'dan Endülüs'e uzanan geniş coğrafya ilim ve irfan yuvaları ile doldu.

◾ İlmi tartışmalar ve gelişmeler ışığında maddi ve manevi olarak ortaya İslam medeniyetinin nüveleri çıkmaya ve zirveye ilerlemeye başladı.