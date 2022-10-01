Avrupa'nın Kudüs rüyaları
Hz. Ömer (RA) döneminde fethedilen Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. İslam medeniyetinin asırlar boyunca beslediği şehir Haçlı Seferleri ile tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birine uğrar. Batı'nın tüm sosyal sınıflarının katıldığı bu ahlaksız macera binlerce insanın ölümüne, ev ve arazilerin yağmalanmasına ve mabetlerin zarar görmesine sebebiyet verir. Tam 400 sene boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Kudüs, bugün Batı'nın rüyalarını süslüyor.
Giriş Tarihi: 01.10.2022
18:35
◾ Tarih boyunca Müslümanlar
İslam'ın şerefi, haşyeti ve azametini bilinen üç kıtaya ve onca memlekete yayarak geniş bir gönül medeniyeti kurmuşlardı.
◾ 1096 senesinin başına kadar
İslam beldeleri adaletin, refahın ve hoşgörünün merkezleri olarak biliniyor ve bu hasletlerinden dolayı her taraftan göç alıyordu.
Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz
◾ Bu güzel ortamda
en çok gelişme gösteren alanlar ise ilmi mecralar oldu. Buhara'dan Endülüs'e uzanan geniş coğrafya ilim ve irfan yuvaları ile doldu.
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İlmi tartışmalar ve gelişmeler ışığında maddi ve manevi olarak ortaya İslam medeniyetinin nüveleri çıkmaya ve zirveye ilerlemeye başladı.
◾ 1096 tarihine kadar
her türlü ilmi gelişme Müslüman topraklarında oluyor Müslümanlar önlerinde duracak Hıristiyan bir ordu ve fikri bir güç bulamıyorlardı.
◾ Bunun neticesinde
mamur ve bayındır hale gelen İslam şehirleri ortaya ilmi, felsefi ve maddi olarak aşılamaz klasik eserler koydular.
Sömürge imparatorluğunun son varisi
◾ Müslümanların
ilk kıblesi olan ve Hz. Ömer (RA) döneminde fethedilerek Müslümanların hâkimiyeti altına giren Kudüs, bir ilim ve medeniyet başkentiydi.
◾ Yüzyıllar boyunca
esenlik yurdu olarak anılan şehir, Müslüman devletlerin hakimiyeti altında tarihteki en güzel ve mesut günlerini geçirdi.
◾ Madalyonun öteki yüzünde ise
sahipti. Avrupa hastalıklardan, cehaletten ve köhnelikten dolayı geri kalmış ve bu şartlar altında berbat bir toplumsal düzene
◾ Mal, can başta olmak üzere hiçbir güvenliği kalmayan
koca kıtada sınır geçişleri bir yana insanlar korkularından köy dahi değiştiremiyorlardı.
Dünyayı işgal eden dil