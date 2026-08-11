Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Avrupa'nın Kudüs rüyaları

Avrupa'nın Kudüs rüyaları

Yayınlanma Tarihi: 11.08.2026 11:22

Hz. Ömer (RA) döneminde fethedilen Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. İslam medeniyetinin asırlar boyunca beslediği şehir Haçlı Seferleri ile tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birine uğrar. Batı'nın tüm sosyal sınıflarının katıldığı bu ahlaksız macera binlerce insanın ölümüne, ev ve arazilerin yağmalanmasına ve mabetlerin zarar görmesine sebebiyet verir. Tam 400 sene boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Kudüs, bugün Batı'nın rüyalarını süslüyor.

1/21

◾ Tarih boyunca Müslümanlar İslam'ın şerefi, haşyeti ve azametini, bilinen üç kıtaya ve onca memlekete yayarak geniş bir gönül medeniyeti kurmuşlardı.

◾ 1096 senesinin başına kadar İslam beldeleri adaletin, refahın ve hoşgörünün merkezleri olarak biliniyor ve bu hasletlerinden dolayı her taraftan göç alıyordu.

Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz

2/21

◾ Bu güzel ortamda en çok gelişme gösteren alanlar ise ilmi mecralar oldu. Buhara'dan Endülüs'e uzanan geniş coğrafya ilim ve irfan yuvaları ile doldu.

İlmi tartışmalar ve gelişmeler ışığında maddi ve manevi olarak ortaya İslam medeniyetinin nüveleri çıkmaya ve zirveye ilerlemeye başladı.

3/21

◾ 1096 tarihine kadar her türlü ilmi gelişme İslam topraklarında oluyor, Müslümanlar önlerinde duracak Hıristiyan ordu ve fikri bir güç bulamıyorlardı.

◾ Bunun neticesinde mamur ve bayındır hale gelen İslam şehirleri ortaya ilmi, felsefi ve maddi olarak aşılamaz klasik eserler koydular.

Sömürge imparatorluğunun son varisi

4/21

◾ Müslümanların ilk kıblesi olan ve Hz. Ömer (RA) döneminde fethedilerek Müslümanların hâkimiyeti altına giren Kudüs, bir ilim ve medeniyet başkentiydi.

◾ Yüzyıllar boyunca esenlik yurdu olarak anılan şehir, Müslüman devletlerin hakimiyeti altında tarihteki en güzel ve mesut günlerini geçirdi.

5/21

◾ Madalyonun öteki yüzünde ise Avrupa hastalıklardan, cehaletten ve köhnelikten dolayı geri kalmış ve bu şartlar altında berbat bir toplumsal düzene sahipti.

◾ Mal, can başta olmak üzere hiçbir güvenliği kalmayan koca kıtada sınır geçişleri bir yana insanlar korkularından köy dahi değiştiremiyorlardı.

Dünyayı işgal eden dil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Avrupa’nın Kudüs rüyaları

Avrupa'nın Kudüs rüyaları

Doğu Anadolu’da Dönüm Noktası: Otlukbeli Muharebesi

Doğu Anadolu’da Dönüm Noktası: Otlukbeli Muharebesi

Zor zamanlarda yazılan büyük eserler

Zor zamanlarda yazılan büyük eserler

Londra’daki kayıp Osmanlı Cami

Londra'daki kayıp Osmanlı Cami

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği

Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı