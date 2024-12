Günden güne çoğalan "Psikolojik Safsatalar"

5 /12







◽ Esra Oras:

Daha ilk doğduğumuz andan itibaren bu ihtiyaç ile dünyaya geliyoruz. Kainatta insandan başka bir canlı yok bu kadar muhtaç doğan ilişkiye. Yani ilk 3 ay mesela annesinin koynunda olmaya muhtaç bir bebek olarak doğuyoruz insanoğlu olarak ve buna ihtiyaç zannediyoruz ki tabii ki şekil, boyut değiştiriyor; zannediyoruz ki yetişkinlikte bizimle değil. Hayır, her an ama her an bizimle. Bizler ilişkisiz yaşayamayan varlıklarız. Çünkü aynasız yaşayamıyoruz. Yani bir aynaya ihtiyacımız var. İlişkilerden daha iyi bir ayna yok.

O yüzden tabii ki de psikologların, zaman zaman meslektaşlarımın, psikiyatristlerin, insanların yaklaşımlarına dair eleştiriler sunmasını da çok değerli bulmakla birlikte çözüm noktasında sundukları; uzak durun, hayatınızda tutmayın, hayatınızdan çıkarın, sevmediğiniz insanları hayatınızın dışında bırakın gibi tavsiyeleri konusunda şunu tavsiye ediyorum bak; bu tavsiyeleri cebimize koyalım ve ilişkinin doğasına bakalım. O ilişki buna müsait bir ilişki mi? Çünkü beni rahatsız eden ve beni çok üzen kişi bizzat benim annem olabilir mesela. Kayınvalidem olabilir ya da benim hayatımda işte yan yana masam masaya çalıştığım bir iş arkadaşım olabilir, bulunduğum iş bırakmamın mümkün olmadığı bir iş olabilir. Yarın bırakamayacağım bir iş olabilir.

Kısacası yani psikolog öyle dedi, o zaman bunu yapmak zorundayım bakış açısını herkesin gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Her ilişkide kendi doğasıyla ancak anlaşılabilir.