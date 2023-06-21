Büyük fakih: İmam Serahsi

11. asrın önde gelen alimlerinden olan ve "şemsüleimme" sıfatı ile tanınan ünlü Hanefi fakihi İmam Serahsi, hayatının on beş yılını hapiste geçiren mücadeleci, haksızlıklar karşısında sesi yüksek çıkan bir İslam alimidir. Hayatını Buhara, Özkent ve Fergana üçgeninde geçiren Ahmed es Serahsi'nin meşhur eseri Mebsut, Hanefi fıkhına dair yazılmış en önemli ve hacimli kitaplardan biri olarak kabul edilir.