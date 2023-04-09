İslam medeniyetinin hafızaları

Filozofların Meliki

◾ Orta Çağ dünyasının tüm kara parçalarında "filozofların meliki" olarak bilinen İbn-i Sina öğretileri ve fikirleriyle hükümdarlar başta olmak üzere toplumun takdir ve beğenisini kazanan önemli bir kişiliktir.

◾ Üstün bir zeka ve silinmez bir hafızaya sahip olan filozof, henüz çocukluk yıllarından itibaren eserler ezberleyerek bu kitaplar üzerinden çıkarımlarda bulunur.

İbn-i Sina'nın ebedi mutluluğa ulaşma formülü