İlginç bir şahsiyet: Şeyhülislam Yahya Efendi

🔸 1596 yılında Halep, 1597'de ise Şam kadılığına tayin edilir. Ardından Cigalazâde Sinan Paşa'nın takdirini kazanarak Mısır kadısı olur. Mısır kadılığındayken iki kez azledildiğinden dolayı bir süreliğine İstanbul'a dönmüştür. Sonrasında Edirne ve Bursa'da kısa süreli kadılıklarda bulunur.

Cigalazâde Sinan Paşa kimdir?

Osmanlı sadrazamlığı yapmış bir devlet adamıdır.

🔸 Yahya Efendi İstanbul kadılığına da getirilir. Bundan kısa süre sonra Anadolu kazaskerliğine getirilen şair, altı ay kadar sonra Rumeli kazaskeri olur ve 1611 yılında emekliğe ayrılır. 1617 yılında tekrar Rumeli kazaskerliği görevine getirilen şair, 1618 yılında tekrar emekli olur.