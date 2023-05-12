Hayatı ve fikirleriyle Kemalpaşazade

🔸 Kemalpaşazade, yaşadığı dönemdeki üç padişahın övgüsünü de kazanmış itibarlı bir alimdir. Hadis, fıkıh, tefsir gibi ilimler başta olmak üzere felsefe, dil, edebiyat, tarih gibi birçok alanda eserler vermiştir. Kemalpaşazade bu açıdan ele alındığında çok yönlü bir alim ve daimi bir talebe portresi çizer.

🔸 XVI. yüzyıl Osmanlı ilim ve kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olan Kemalpaşazade, Sa'deddin et-Teftazani ve Seyyid Şerif el- Cürcani kıyaslanmış ve Osmanlı din adamları arasında "el-muallimü'l evvel" unvanıyla anılmıştır.

Filmleri aratmayan yaşamıyla Mehmet Fazıl Paşa