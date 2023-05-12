Hayatı ve fikirleriyle Kemalpaşazade
Kemalpaşazade, Osmanlı tarihinin en önemli alimlerinden biridir. Çok yönlü bir şahsiyet oluşu onun pek çok alanda eser kaleme almasına katkı sağlar. Dönemin padişahları arasında da büyük bir itibara sahip olan Kemalpaşazade, tarihi bütünsel biçimde ele alarak sade ve anlaşılır şekilde yazmasıyla dikkat çeker. Sizin için Kemalpaşazade'nin hayatı ve fikirlerini araştırdık...
Giriş Tarihi: 12.05.2023
16:51
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
17:20
🔸 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin asıl adı
Şemseddin Ahmed'dir. Şehzade Bayezid'e lalalık yapan dedesinden dolayı ona Kemalpaşazade, Kemalpaşaoğlu ve İbn Kemal de denir.
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Lala nedir?
Şehzadelerin özel eğitmenlerine lala denir.
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1469 yılında doğan ve Amasyalı olan Kemalpaşazade, T okat ya da Edirne doğumludur. Bu karışıklık kaynaklardaki bilgilerin net olarak bilinmemesinden kaynaklanır.
Hayatı ve fikirleriyle yazıcızadeler
🔸 Kemalpaşazade'nin babası ve dedesi de bürokrasiyle yakından ilgilenmiştir. Dedesi, Fatih Sultan Mehmed Han döneminde yaşamış
Kemaleddin Ahmet Efendi, babası ise Tokat Sancakbeyliğine kadar yükselen Süleyman Çelebi'dir.
🔸 Annesi, İran'dan gelerek Tokat'a yerleşen Fatih Sultan Mehmed dönemi kazaskerlerinden biri olan
Küpelioğlu Muhyiddin Mehmed'in kızıdır.
🔸 Hayatı
Tokat, Amasya ve Edirne çevresinde geçer. Kemalpaşazade hafızlığını tamamladıktan sonra Amasya'da eğitim görür. Arapça, mantık ve Farsça
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Şemseddin Ahmed önce askerlik mesleğine girerek II. Bayezid'in seferlerine katılır. Edirne'de Molla Lutfi'den, Hatibzade Muhyiddin Efendi, Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi gibi birçok alimden dersler alır.
Tıp tarihinde çığır açan bir Anadolu hekimi
🔸 Kemalpaşazade'nin şöhreti özellikle
Yavuz Sultan Selim zamanında artmıştır. Bunun sebebi Osmanlı halkını Safeviler'e karşı hazırlamak üzere yazdığı risalede, şiiler ile yapılacak savaşın cihad sayılacağını belirtmesidir.
🔸 1515 yılında Edirne kadılığına, 12 Eylül 1516'da Anadolu kazaskerliği görevine getirilir. Bu görevdeyken katıldığı Mısır Seferi'nde büyük itibar görerek
beylerbeyliğine getirilir.
🔸 Kemalpaşazade, yaşadığı dönemdeki üç padişahın övgüsünü de kazanmış itibarlı bir alimdir.
Hadis, fıkıh, tefsir gibi ilimler başta olmak üzere felsefe, dil, edebiyat, tarih gibi birçok alanda eserler vermiştir. Kemalpaşazade bu açıdan ele alındığında çok yönlü bir alim ve daimi bir talebe portresi çizer.
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Sa'deddin et-Teftazani ve Seyyid Şerif el- Cürcani kıyaslanmış ve Osmanlı din adamları arasında XVI. yüzyıl Osmanlı ilim ve kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olan Kemalpaşazade, unvanıyla anılmıştır. "el-muallimü'l evvel"
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