Filmleri aratmayan yaşamıyla Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa

RUSYA'YA GİDİŞİ

◾ Ablası Habibet Hanım'ın Şeyh Şamil'in büyük oğlu Gazi Muhammed ile evlenmesi ise Fazıl Paşa'nın hayatını değiştirir. Şeyh Şamil'in Rusya'ya götürülmesi ile ablasıyla beraber Moskova'ya yerleşen Mehmet Fazıl, Ruslar tarafından büyük bir ihtimamla müstesna bir asker olarak yetiştirilir.

◾ Şeyh Şamil'e Hicaz yolculuğunda eşlik eden Mehmet Fazıl Paşa, Rusya'ya dönüşünün ertesinde bir yolunu bularak 1877 yılında İstabul'a yerleşerek topçu kolağası olarak Osmanlı ordusunda görev alır.

UNUTULMAZ BİR MÜCADELENİN İSMİ: 'KAFKAS KARTALI'