Başarılarını sahiplenemeyenlerin sendromu:Imposter

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🔸 Imposter sendromuna sahip kişiler, nesnel kanıtlara ve başkalarının aksini söylemesine rağmen kendi başarılarını içselleştirmekten uzak olup yetenek ve başarılarından daima şüphe duyarlar. Bir "sahtekâr" olarak ifşa edilmekten korkarlar. Bu durum Imposter sendromu olarak adlandırılır. Bu sendrom ilk kez 1978 yılında Psikolog Suzanne Imes ve Pauline Rose Clance tarafından ortaya konur.

🔸 İmposter sözcüğü, taklitçi ve sahtekar anlamlarına gelir. Bu sendromu yaşayanlar sahip oldukları başarıların tamamen bir tesadüf sonucunda meydana geldiğini ve bir daha aynı şekilde bir başarı elde edemeyeceklerini düşünürler.