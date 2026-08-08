Başarılarını sahiplenemeyenlerin sendromu:Imposter
Kimi insanlar çok başarılı ve yetenekli olsalar bile kendilerini hep yetersiz hissederler. Elde ettikleri başarıları bir türlü kabullenemez, başarılarını dışsal nedenlere bağlarlar. Başarı onlarda eğreti durur. Sanki hak etmedikleri bir yerdeymiş o noktaya gelmelerinde kendi çabalarının bir etkisi yokmuş gibi hissederler. Tüm bu hissiyatlar yetmezmiş gibi bir de kaygı ve depresyon gibi ruhsal sıkıntılarla baş etmeye çalışırlar. İmposter sendromu olarak adlandırılan bu durumun tüm bilinmeyenlerini sizin için araştırdık.
🔸 Yaşamı bir başarı hikayesi olmasına karşın kimileri ortaya koydukları başarının bilincinde olmaz. Her zaman kusurlu olduklarını düşünürler.
🔸 Yaşadıkları güzellikleri şans, aldıkları övgüleri ise insanların yaptığı kibarlıklar olarak nitelendirirler. Bu sendromu yaşayan kişiler kendilerine iyi davranılmasına bile anlam veremez, şaşırırlar.
🔸 Imposter sendromuna sahip kişiler, nesnel kanıtlara ve başkalarının aksini söylemesine rağmen kendi başarılarını içselleştirmekten uzak olup yetenek ve başarılarından daima şüphe duyarlar. Bir "sahtekâr" olarak ifşa edilmekten korkarlar. Bu durum Imposter sendromu olarak adlandırılır. Bu sendrom ilk kez 1978 yılında Psikolog Suzanne Imes ve Pauline Rose Clance tarafından ortaya konur.
🔸 İmposter sözcüğü, taklitçi ve sahtekar anlamlarına gelir. Bu sendromu yaşayanlar sahip oldukları başarıların tamamen bir tesadüf sonucunda meydana geldiğini ve bir daha aynı şekilde bir başarı elde edemeyeceklerini düşünürler.
🔸 Imposter sendromu yaşayanlar genel olarak iş ve okul hayatında başarılı kişilerdir. Fakat iyi özelliklerini ve başarılarını içselleştirip sahiplenemezler.
🔸 Başarı onlara emanet olarak verilen bir yüktür ve onu taşımaktan utanır gibilerdir. Böyle olanlar hayatlarını gözden geçirmeliler ve şu soruları kendilerine sormalılar: Başladıkları noktadan ne kadar uzaktalar ve sahip oldukları başarılar şans eseri mi yoksa çabalarının bir sonucu mu?
🔸 Bu sendroma sahip, kendilerini başarısız ve yetersiz görme gibi sorunu olan kişilerin ortak noktası oldukça başarılı olmalarıdır.
🔸 Bu sendrom, hayatları boyunca normal bir insana oranla birçok konuda başarılı ve becerikli olan, mükemmeliyetçi, aşırı titiz ve performans kaygısıyla her daim daha iyi ve güzele ulaşma gayesinde olanlarda görülür.
🔸 Bu duygudurum bozukluğuna sahip olan kişiler öne çıkmayı sevmezler ve herhangi bir konuda, o konuyu bilmedikleri anlaşılacağı korkusuyla konuşma yapmaktan uzak durabilirler.
Imposter sendromu belirtileri şunlardır;
◾ Tüm başarılarına rağmen başarısız olduğunu hissetmek.
◾ Hak etmediği şeylere sahip olduğunu düşünmek.
◾ İnsanların kendisine karşı övgülerini abartılı bulmak.
◾ Kendini yetersiz görerek başarılarını şansa bağlamak.