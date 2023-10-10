Anlatarak iyileşme: Psikoterapi

Psikolojinin bilimsel temeli

🔹 Psikolojinin bilimsel bir mahiyet kazanması 1879'da Wilhelm Wundt'un ilk kliniğini açışına dayanır. Fakat bundan önce de farklı kültürlerde, ruhsal sağlığı bozuk olan insanların rahatsızlığını tedavi etmek için çeşitli yaklaşımlar geliştirilir. En eski psikolojik tedavi yaklaşımları dini ve tıbbi bakış açılarının birleşiminden oluşuyordu.

🔹 Kimi kültürlerde ruh sağlığı bozuk kişiler seçilmiş, özel insanlar olarak kabul edilerek toplum tarafından yüceltilirken kimi kültürlerde şeytani veya içine cadı kaçmış kimseler olarak nitelendirilirdi. Orta Çağ'ın sonuna kadar bu şekilde ruhsal problemlere sahip insanların ortadan kaldırılması, yakılması ve öldürülmesi gibi eylemler söz konusu olmuştur.

*Wilhelm Wundt kimdir?

Alman fizyolog, psikolog Wilhelm Wundt modern psikolojinin yapısalcılık ekolünü kurar. Böylece insan davranışlarının bilimsel açıdan araştırılmasına ışık tutar.

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