Dijital çağda medya hastalıkları
Hayatımızın her alanında var olan teknolojiler, yaşamımızın giderek daha çok dijitalleşmesine neden olur. Bu durum, olumlu yönlerinin yanı sıra bağımlılığa dönüşerek e-hastalıkları da beraberinde getirir. Sizin için, yüz yüze iletişimin zayıflaması, bireyselleşme, bilgi kirliliği, kaygı ve korku gibi pek çok probleme sebebiyet veren rahatsızlıkları derledik.
Giriş Tarihi: 25.09.2023
09:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
09:37
DİJİTAL BAĞIMLILIK
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Dijital çağ olarak adlandırılan günümüzde, internet teknolojisi hızlı bir gelişim içerisindedir. Akıllı telefon, tablet ve dijital mecra kullanımının giderek artması, beraberinde dijital bağımlılığı getirir.
🔸 Bu bağımlılık, teknolojik araç ve uygulamaların
aşırı tüketimi neticesinde ortaya çıkar. Önüne geçilmediği takdirde, bireylerin psikolojik ve sosyolojik hayatlarını derinden etkiler. Öyle ki " E-hastalıklar" olarak ifade edilen çeşitli rahatsızlıklar vardır.
PHOTOLURKİNG
🔸 Dijital bağımlılık sonucu ortaya çıkan hastalıkların başında
"photolurking" gelir. Bu kavram, ingilizce "photo" yani "fotoğraf" ve "gizlice izleme" anlamındaki "lurking" kelimesinin birleşiminden oluşur. Photolurking hastalığı, sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımı kimlerin beğendiğine ve profillere saatlerce bakmak ve zamanın nasıl geçtiğini anlamamaktır.
🔸 Dijital platformlar
geribildirim, etkileşim, gönderi paylaşma, beğeni, anonimlik gibi özellikleri nedeniyle bireyin ilgisini çekerek kullanıma teşvik eder. Merak olgusuyla platforma giren kişiler, zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmaz ve photolurking denilen kronik rahatsızlık meydana gelir.
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Uzun süreli ekrana bakmaktan kaynaklı baş ağrısı, zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamamak, farklı bir kimliğe bürünmek, fotoğraflar arasında kaybolup gitmek şeklinde sıralanabilir. Photolurking belirtileri:
Teknoloji Sözlüğü
WHATSAPPİTİS (KLAVYE HASTALIĞI)
🔸 Teknolojik cihazların başında gelen
bilgisayardaki klavye ile fare ve akıllı telefonlardaki tuşlamalar sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Sürekli olarak aynı hareketlerin tekrarlanması nedeniyle el ve kollarda sinir, tendon, kas ve diğer yumuşak dokular zedelenir. İşte bu duruma WhatsAppitis denir.
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Hafif şekilde başlayan bu durum zamanla WhatsAppitis belirtileri: parmaklarda karıncalanmalara sebep olur. Ellerde uyuşukluk ve el hareketlerinde çeşitli kontrol kayıplarına da yol açabilir. İlerlemesi halinde çok daha ciddi sorunlara neden olabilen bu hastalık, günde en az 1 saat cep telefonu veya diğer teknolojik cihazlar ile mesajlaşanlarda görülür.
PHUBBİNG
🔸 Dijital çağın en yaygın hastalıklarından
phubbing, ingilizce telefon anlamına gelen 'phone' ve 'snubbing' manasındaki küçük görme kelimelerinin birleşiminden türer. Akıllı telefon bağımlılığı olarak da bilinir ve bu cihazı sürekli elinde taşıyan kullanıcılarda görülür. Ellerindeki telefona odaklanan bireyler, karşısındakinin söylediklerini algılamada ve dikkate almakta problem yaşar.
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Sosyal medyada olanları, haberleri ve gelişmeleri kaçırma korkusudur. Kişiler, bu nedenle sosyal ortamlarda iletişim halinde olmak yerine sürekli Phubbing hastalığını tetikleyenler: dijital ekrana bakarak asosyalleşen toplumlara dönüşür. Dünyayı küresel bir köy haline getirerek herkesin anında her şeyden haberdar olmasını sağlayan internet, böylece insanların birbirleri ile sağlıklı iletişim kurmasının önündeki en büyük engel olur. İnsanların dijital cihazlar tarafından ele geçirilmesi olarak da ifade edilir.
Çocuklarda dijital bağımlılık
NETLESSFOBİ
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"İnternet olmazsa ben ne yaparım?" diyen kişilerde oluşan korkuya netlessfobi denir. İnternet, artık insanların yaşantılarında büyük bir öneme sahiptir ve neredeyse bireyin bir parçası haline dönüşür. İnternetin bu derece anlamlı bir hal alması, ona karşı bağımlılık gelişmesine yol açar.
🔸 "İnternetsiz kalma korkusu" olarak ifade edilebilen Netlessfobi'ye sahip bireyler, interneti aşırı kullanır, internetin olmadığı ortamda kalamaz ve yoksunluğundan endişe duyar.
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Kişinin internet bağlantısına sahip Netlessfobinin belirtileri: en az üç akıllı cihazı bir arada kullanması ve bunlarla uzun zaman geçirmesi, günlük yaşantısında gittiği mekanlarda internet bağlantısı olmasına özen göstermesi, günde en az 8 saat online olması, internete bağlanma imkanı olmadığında hayatın durduğu düşüncesine kapılması, sosyal ağlardaki yeni gelişmeleri kaçırma ve tekrar yakalayamama endişesi, gece uyurken bile internete bağlanabilme isteği, kısa süreliğine dahi olsa internetten ayrı kalamamasıdır.