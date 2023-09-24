Dijital çağda medya hastalıkları

PHOTOLURKİNG

🔸 Dijital bağımlılık sonucu ortaya çıkan hastalıkların başında "photolurking" gelir. Bu kavram, ingilizce "photo" yani "fotoğraf" ve "gizlice izleme" anlamındaki "lurking" kelimesinin birleşiminden oluşur. Photolurking hastalığı, sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımı kimlerin beğendiğine ve profillere saatlerce bakmak ve zamanın nasıl geçtiğini anlamamaktır.

🔸 Dijital platformlar geribildirim, etkileşim, gönderi paylaşma, beğeni, anonimlik gibi özellikleri nedeniyle bireyin ilgisini çekerek kullanıma teşvik eder. Merak olgusuyla platforma giren kişiler, zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmaz ve photolurking denilen kronik rahatsızlık meydana gelir.

🔸 Photolurking belirtileri: Uzun süreli ekrana bakmaktan kaynaklı baş ağrısı, zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamamak, farklı bir kimliğe bürünmek, fotoğraflar arasında kaybolup gitmek şeklinde sıralanabilir.

Teknoloji Sözlüğü