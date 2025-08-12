Hafta sonu rotası: Assos

1 /10













🔸 Assos, Çanakkale'nin en gözde beldelerinden biri. Ayvacık'a bağlı olan bu yer, köyleri ve tarihi yerleriyle meşhur. Günümüzde Babakale'den Küçükkuyu'ya kadar uzanan bölge "Assos" adını almış.

🔹 Burası; Midilli, Pers, İskender, Roma, Bizans, Osmanlı egemenliğinde uzun yıllar tarihte var olmuştur. Assos'u özel kılan şey şüphesiz, Plato'nun öğrencilerinden Aristoteles'in 3 sene Behramkale'de yaşamış ve bir felsefe okulu kurmuş olması.