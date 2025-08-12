Hafta sonu rotası: Assos
Çanakkale, mavinin en güzel tonlarını barındıran şehrimiz. Her ne kadar deniz turizmi ile ön plana çıksa da birbirinden eşsiz köyleri, ilçeleri ve buralardaki tarihe tanıklık etmiş eserleriyle adeta açık hava müzesi. Bilhassa Assos diğer adıyla Behramkale görülesi yerlerinden. İşte, sizler için hazırladığımız hafta sonu rotası olarak Assos...
🔸 Assos, Çanakkale'nin en gözde beldelerinden biri. Ayvacık'a bağlı olan bu yer, köyleri ve tarihi yerleriyle meşhur. Günümüzde Babakale'den Küçükkuyu'ya kadar uzanan bölge "Assos" adını almış.
🔹 Burası; Midilli, Pers, İskender, Roma, Bizans, Osmanlı egemenliğinde uzun yıllar tarihte var olmuştur. Assos'u özel kılan şey şüphesiz, Plato'nun öğrencilerinden Aristoteles'in 3 sene Behramkale'de yaşamış ve bir felsefe okulu kurmuş olması.
ASSOS ANTİK KENTİ
🔸 Assos diğer adıyla Behramkale'de görülmesi gereken yerlerin başında Assos Antik Kenti geliyor. Buranın tarihi, MÖ 6. yüzyıla kadar uzanıyor.
🔹 Bu antik kent, sönmüş bir volkanik tepe üzerine inşa edildiğinden yapımında andezit taşı kullanılmış. Antik kentte, yapılan lahitler antik dünyada çok meşhurmuş ve bedenin hızlı bir şekilde toprak olmasını sağladığı için "insan yiyen lahit" olarak adlandırılmaktaymış
🔸 Kenti oluşturan unsurlar arasında; surlar, nekrapol, Athane Tapınağı, amfi tiyatro, agora ve bulunmakta. Antik kenti gezmek için iki giriş kapısı yer alıyor.
🔸 Biri köyün içinden geçerek ulaşılan, sizi en tepedeki Athena Tapınağı'na götüren kapı. Diğeri ise limana inerken solda fark edeceğiniz eski batı kapısı.
🔸 Kışın, 31 Ekim-1 Nisan arasında 08.30 ile 17.30 açıkken yazın ise 1 Nisan ile 31 Ekim arasında ise 08.30 ile 20.00 süresince hizmet vermekte.
ASSOS LİMANI
🔸 Assos Limanı, bölgenin en önemli turizm noktalarından. Burası Assos'un en çekici yeri. Sit alanı olarak kabul edilen liman bölgesinde yalnızca, yüzyıllık taş yapıların restorasyonuna izin verilmekte.
🔹 Bir dönemler Assos'un etrafı meşe palamudu ormanlarıyla çevriliymiş. Bundan ötürü limanın ve Assos'un sembolü olarak kabul ediliyor.
BEHRAMKALE KÖYÜ
🔸 Osmanlı döneminde, bölgede kurulan köylerden biri de Behramkale köyüdür. Köy, antik kent surları içinde yer almasından ötürü oldukça dikkat çekiyor. Günümüzde yaklaşık 150 hanenin yaşadığı bu köy, 35 senedir sit alanı olarak koruma altında ve inşaat yasak.
🔹 Taş yapılarıyla dikkat çeken bu köyün simge yapıları arasında; Hüdavendigar Köprüsü ile Hüdavendigar Camii bulunuyor. Tuzla Çayı üzerine kurulan köprü, 14 yüzyılda I. Murad Hüdavendigar tarafından inşa ettirilmiş. İşte, bu köprü 600 yıldan beri ayakta...