Rabbimizin Misafiri Olmak: Hac İbadeti

Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Hac ibadetini anlattı: Hac, insanın hem maddi hem de bedeni olarak fedakarlıkta bulunarak yapması gereken bir ibadettir. Fakat öylesine bir ibadet ki bu hususta harcadıklarınız misli ile size Rabbimiz tarafından ödenir. Hac günlerinde mümin; okyanusu andıran, rahmet deryasını hatırlatan Kabe’nin etrafında pervaneler misali dönerek Rabbinin evinde ona geldiğini ikrar etmek, haber vermek için Mekke-i Mükerreme'ye girdiği andan itibaren “Lebbeyk” sesleriyle hem semayı hem de ruhunu inleten kişidir.

Asırlar önce Yüce Rabbimiz Hz. İbrahim'e (RA) şu emirde bulundu: "Ey İbrahim insanlara hacca gelmeleri hususunda çağrıda bulun." Hz. İbrahim (RA) saf bir kalp ile Rabbine şu niyazda bulundu: "Ya Rabbi benim sesimi şu Mekke vadisindeki kayalıkların içinde duyanlar duyar ancak. Ondan ötesine sesim nasıl ulaşır ki!" Hz. İbrahim'in (RA) bu endişesini Yüce Rabbimiz şu sözlerle ortadan kaldırdı: "Ey İbrahim sen insanlara çağrıda bulun ben onlara duyuracağım. Göreceksin yürüyerek gelecekler sana ve onları yorgun develerin üzerinde derin vadileri, yüce dağları aşarak gelecekler." Yüce Rabbimizin çağrısıdır: Asırlarca süren bir zaman diliminde her Hac mevsiminde uzaklardan, yakınlardan kâh yürüyerek kâh bineklerin üzerinde kâh yorgun develer misali Sibirya'dan kalkıp Çeçen kardeşlerimizin eski minibüslerle, araçlarla binlerce kilometreyi kat edip Mekke'yi Mükerreme'ye geldikleri gibi gelmekteler. Her biri Rabbinin davetli misafiri olarak gelir, uzaklardan yakınlardan… Her hacı adayı, onlara "duyufu'r Rahman" denilir. Levhalarda "Hoş geldiniz Ey Rahman'ın misafirleri" diye seslenilir. Evet her bir hacı adayı Allah Teala'nın özel misafiri olarak gelir Mekke'yi Mükerreme'ye...

Editör: Bekir Salih Yaman

Video Editör: Günısığı Gülhan Salma

Kameraman: Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.