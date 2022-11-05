Belgrad’da kalan son cami

🔷 Sırpça "beyaz şehir" manasına gelen Belgrad, Tuna ve Sava Nehirlerinin birleştiği yerde bir plato üzerine kuruludur. Kuzey ve Orta Avrupa'yı Karadeniz ve Ege Denizi'ne bağlayan doğal yollar üzerinde bulunur. Tarihi şehir, merkezi konumu sebebiyle önemli bir yerleşim merkezi olur.

🔷 İlkçağ'ın son dönemlerinde bölgeye gelen Romalılar Belgrad'ın eski yerleşim yeri olan Singidinum'u kurar. V. Yüzyıldan itibaren Hunlar, Gotlar, Gepidler ve Herullar'ın saldırısına uğrayan kent, zaman içerisinde çok fazla tahribat yaşar.