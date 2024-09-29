Modern dönem hastalığı: Kaliforniya Sendromu

🔹 Kaliforniya sendromu yaşayan insanlar kendilerini herkesten üstün görürler ve hiçbir sorumluluk almazlar. Sadece maddi hazları için yaşarlar. Ayrıca bu tür insanlar, bireysellikten yana oldukları için aile gibi manevi değerleri de yok sayarlar.

🔹 Bu durum çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla kişinin bu sendroma yakalanmasının temel nedeni, büyüdüğü ve yaşadığı ortamdaki insanların da bu durumun özelliklerine sahip olmalarıdır.