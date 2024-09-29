Modern dönem hastalığı: Kaliforniya Sendromu
21. yüzyıl teknoloji çağı insanların hayatına dair birçok kolaylık sağlarken çeşitli hastalıkları da beraberinde getirmiştir. Modern dönem hastalığı olarak tanımladığımız Kaliforniya Sendromu da bunlardan biridir. Peki, bu hastalık tam olarak neden nükseder ve nasıl ortaya çıkmıştır? İşte, Kaliforniya Sendromu'na dair bilmeniz gerekenler...
Giriş Tarihi: 29.09.2024
10:52
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
11:17
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Teknoloji çağıyla beraber türlü türlü hastalık ve sendrom ortaya çıkmıştır. Fakat insanların her şeye kolayca ulaşabilmesinin hem iyi hem de kötü yanları bulunmaktadır.
🔹 Kötü yanlarından biri de değişik isimlere sahip sendromlara yakalanmak. Bunlardan biri de
Kaliforniya sendromudur.
Sendrom ne demek?
Yunanca kelime kökenli sendrom sözcüğü, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulgular bütünüdür.
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Kaliforniya sendromu nedir?
🔹 Sendrom adını
Amerika'nın zengin eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'dan alıyor. Bu eyalette yaşayan insanların en önemli özelliği çok zengin olmaları.
🔹 Yaşamlarını haz, eğlence ve sadece tüketim üzerine kuran insanlar bundan mahrum kaldıklarından derin bir mahrumiyet yaşarlar ve mutsuzluğa sürüklenirler. İşte, bundan ötürü bu rahatsızlık,
olarak ortaya çıkar. Kaliforniya sendromu
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Kaliforniya sendromu yaşayan insanlar kendilerini herkesten üstün görürler ve hiçbir sorumluluk almazlar. Sadece maddi hazları için yaşarlar. Ayrıca bu tür insanlar, bireysellikten yana oldukları için aile gibi manevi değerleri de yok sayarlar.
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Bu durum çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla kişinin bu sendroma yakalanmasının temel nedeni, büyüdüğü ve yaşadığı ortamdaki insanların da bu durumun özelliklerine sahip olmalarıdır.
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Kaliforniya sendromunun belirtileri
🔹 Yukarıda bahsi geçen sebepler haricinde
refah seviyesi yüksek olan bir ortamda yaşamak ve zararlı ve zararsız olmaksızın her şeye ulaşabilmesi de sendromu tetikler.
🔹 Peki gelelim
Kaliforniya sendromunun belirtilerine. İlk belirtisi İkincisi kişilerin tamamen eğlence odaklı olması. bedensel hazlarını ön planda tutmaları.
Kaliforniya sendromunun belirtileri
Diğerleri ise sırasıyla:
➡ Kişilerin para kazanmayı hayat felsefesi olarak görmesi.
➡ Bireylerin tüketim odaklı bir yaşam tarzını benimsemeleri ve bencil olmaları.
➡ Kişiler, çevreleri kalabalık olsa da duygusal açıdan yalnızdır.
➡ Bu bireyler gerçekte mutsuz olduğundan sadece tüketmek için üretmektedir.
➡ Kişiler maddi hedeflerini kutsallaşır ve bedenleri için yaşarlar.
➡ Bireyler toplumsal hedefleri önemsememekte ve hayata bir yarış gibi bakmaktadırlar.
➡ Bireyler, eş ve aile hayatının sorumluluğunu almak istemezler.
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