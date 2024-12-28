Osmanlı Devleti ve öncesinde Surre-i Hümayun

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Surre

◽ Surre kelimesinin terim anlamı; her yıl hac döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyaları ifade etmek için kullanılır.

◽ Sözlük anlamında ise surre; "içine altın ve para gibi kıymetli eşyaların konulduğu kese" olarak ifade edilir. Geçmiş zamanlarda surre, Abbasiler döneminde hac yollarının güvenliği, hac güzergâhı üzerinde bulunan su kuyularının bakımı, hacıların konaklama vb. ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı da bilinmektedir.