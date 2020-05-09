İslam bilincinizi tazeleyecek 40 kitap

Tefsir, Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden terimdir; bu alandaki eserlerin ortak adıdır. Tarih boyunca pek çok İslam alimi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamış, olaylar üzerinden ele almış ve yorumlamıştır. Onlardan bir tanesi de mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi Abdülkerim Kuşeyri'dir.

Abdülkerim Kuşeyri'nin ünlü tefsiri Letâifü'l-İşârât (işaretlerin incelikleri), Fikriyat Yayınlarından kıymetli yazarımız Ekrem Demirli'nin çevirisi ile okuyucuyla buluşuyor. Bu tefsir, tasavvuf tarihinin ilk kapsamlı tefsirlerinden birisi. Bu itibarla kendisine kadar gelen süreçte sufilerin dini hayatın farklı alanlarıyla ilgili görüşlerini ihtiva ederek bütün bu görüşleri nasların etrafında toparlıyor. Kuşeyri'nin tefsiri, fıkıh-akide alanında ikincil yorum, ahlak alanında ise birincil yorum anlamına gelen bir işâri tefsir olarak kabul ediliyor.

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