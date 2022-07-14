Mecmualar ışığında İstanbul beyitleri

💠 "Cem" yani toplama kökünden gelen mecmua kelimesi "toplanmış bir araya getirilmiş" anlamına gelir. İlk etapta eski Türklerde bulunan cönkler gibi ayetler, hadisler, faydalı bilgiler, tarihi kayıtlar, maniler, şiirler gibi bütün bilgilerin toplandığı bir defterken zamanla gelişip düzenli bir tasnif ve tertiple bir araya getirilip türlerine göre özellikler gösteren bir kitap özelliği kazanır.

💠Mecmualar, genelde bir veya birçok yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dinî, din dışı nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplardır.

💠Gelin Mecma'u'n-nezâ'ir, Pervane Bey Mecmuası, düzenleyeni bilinmeyen Mecmû'atü'l-Letâ'if ve Sandûkatü'l-Ma'ârif, Hisâli'nin Metâli'ü'n-nezâ'ir mecmualarındaki İstanbul beyitlerine yakından bakalım👇