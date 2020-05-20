İstanbul divan şiirinde nasıl yer edindi?

Tarih boyunca pek çok şiire konu olmuş olan İstanbul'un ihtişamını anlatan birçok şiir ve İstanbul'u anlatmaya doyamayan birçok şair mevcut. Bunlardan en ilginci ve aynı zamanda öncüsü hiç şüphesiz Avni mahlaslı Fatih Sultan Mehmet'tir.

İstanbul, şehri fetheden Avni mahlaslı Fatih Sultan Mehmet'ten başlayıp, 16. yüzyılda Bakî, Zihni, Taşlıcalı Yahya Efendi ile şiire aktarılmaya devam eder. Osmanlı şiirinde İstanbul'u yazmış şairlerin en ilginci ve aynı zamanda öncüsü hiç şüphesiz Avni'dir. Avni'nin, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in 'mahlas'ı olduğunu bilmek bu 'ilginç'liğin başlıca nedenidir. 'Avni' mahlasıyla;

"Bağlamaz Firdevse gönlünü Kalata'yı gören

Servi anmaz anda ol serv-î dil-ârâyî gören" dizeleri Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u ele geçirme tutkusunu da açıklar gibidir.

Galata'yı gören gönlünü Firdevs'e bağlamaz.

Oradaki gönül okşayan selviyi gören (artık) selvi (ağacını) anmaz olur.

Muhakemetü'l-Lügateyn'de geçen ordu teşkilatına ait terimler