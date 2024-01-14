Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

🔸 Üç aylar en çok kazaların ifa edildiği ve nafile ibadetlere yönelinen mevsimdir. Bu süreçte bol bol nafile yahut varsa kaza oruçlarımızı tutabiliriz. Ayrıca "dinin direği" olarak anılan namaz ibadetine de sıkı sıkıya sarılmalıyız.

🔸 Sahip olduğumuz mallarımızdan Allah (CC) rızası için tasadduk ederek bu mübarek mevsimde bağışlananlar zümresinden olabiliriz. Bunlar bizi Hak Teala'ya yaklaştıran eylemlerdir.

NAFİLE NAMAZ NEDİR, NASIL KILINIR?