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Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

Uzun zaman boyunca beklediğimiz, manevi olarak kurtuluşumuza vesile olan vakitlerden Üç aylar, tüm rahmet ve bereketi ile geldi. Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif aylarını içinde barındıran bu manevi mevsim süresince Müslümanlar olarak namaz, oruç, sadaka, zekat ve diğer nafile ibadetlere sıkı sıkıya sarılmalıyız. Peki Üç ayları en güzel şekilde nasıl geçirebiliriz?

Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 17:18
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Allah'a (CC) yöneliş: Üç aylar
Allah’a CC yöneliş: Üç aylar

🔸 Receb-i Şerif ile merhaba deyip, Şaban-ı Şerif ile devam eden ve müminlerin sevinci Ramazan-ı Şerif ile nihayete eren Üç aylar; Müslümanların dünyadan sıyrılarak Hak Teala'ya yöneldikleri huzur iklimidir.

🔸 Bu mübarek mevsim boyunca müminler kalplerini Allah Teala'ya çevirerek salih ameller işleme noktasında hayırda yarışarak iyiliği tabana yayma gayretinde olurlar.

ÜÇ AYLAR SÖZLÜĞÜ

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🔸 Receb-i Şerif; içerisinde iki mübarek gece bulunduran, derecesi yüksek, manevi olarak Müslümanların rağbet gösterdiği, fazilet yüklü bir ay, bir manevi şölendir.

🔸 Dolayısıyla bu hallerden kaynaklı olarak Receb-i Şerif; Müslümanların iç muhasebe yaptıkları, nafile ibadetlere yöneldikleri ve Ramazan-ı Şerif'e hazırlandıkları bir zaman dilimidir.

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🔸 Receb-i Şerif, aylardır devam eden özlemin nihayete erdiği müstesna Üç ayların ilki olmasının yanında bağışlanma için güzel bir vesile, rahmete açılan bir kapıdır.

🔸 Müminlerin göz bebeği Ramazan-ı Şerif'in en yakın müjdecilerinden olan Receb ayı, her yeri kaplayan huzurun arza yayıldığı, manevi bir şölenin başlangıcını haber verir.

RECEP AYININ ÖNEMİ

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Üç ayları nasıl idrak edelim?
Üç ayları nasıl idrak edelim?

🔸 Bir müddet uzak kaldığımız için Üç ayları hakiki anlamıyla idrak etmenin nasıl olacağını unutmuş olabiliriz. Lakin bu soru aynı zamanda mukaddes zamana dair önemli ipuçları veriyor.

🔸 Öncelikle hayatımızda var olan, sürekli hale getirdiğimiz ibadetlerimizdeki huşuyu artırmalıyız. Sonrasında ise Üç aylarda nafile ibadetlere ağırlık vermeliyiz.

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Oruç tutmak ve namaz
Oruç tutmak ve namaz

🔸 Üç aylar en çok kazaların ifa edildiği ve nafile ibadetlere yönelinen mevsimdir. Bu süreçte bol bol nafile yahut varsa kaza oruçlarımızı tutabiliriz. Ayrıca "dinin direği" olarak anılan namaz ibadetine de sıkı sıkıya sarılmalıyız.

🔸 Sahip olduğumuz mallarımızdan Allah (CC) rızası için tasadduk ederek bu mübarek mevsimde bağışlananlar zümresinden olabiliriz. Bunlar bizi Hak Teala'ya yaklaştıran eylemlerdir.

NAFİLE NAMAZ NEDİR, NASIL KILINIR?

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