Üç aylar sözlüğü

RECEP

🔹 Arapça kökenli "recb" kelimesinden türeyen "recep", "saygı duymak, tazim göstermek" anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak da karşımıza çıkan Receb ismi, Hicri takvimde üç ayların ilkidir.

🔹 Bundan ötürü "Receb", "kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği aylardan biri" olarak kabul edilir.

"Muhakkak ki zaman Allah'ın (CC) yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peş peşesi Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesi'nin ayı Recep'tir.

(Buhârî, Tefsir - Sûre 8,9- Bed'ül-Halk 2 - Meğazi, 77- Edâhi 5)