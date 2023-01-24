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Üç aylar sözlüğü

Bir bereket ve manevi arınma mevsimi olan Üç aylar, ufkumuzu ve hayata bakışımızı ilk elden etkileyen önemli bir vakittir. Tüm Müslümanlar için, büyük önem arz eden Üç aylar, dilimize birçok isim ve terim kazandırmıştır. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden anlamlı o kelimeler…

Giriş Tarihi: 24.01.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:50
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RECEP

🔹 Arapça kökenli "recb" kelimesinden türeyen "recep", "saygı duymak, tazim göstermek" anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak da karşımıza çıkan Receb ismi, Hicri takvimde üç ayların ilkidir.

🔹 Bundan ötürü "Receb", "kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği aylardan biri" olarak kabul edilir.

"Muhakkak ki zaman Allah'ın (CC) yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peş peşesi Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesi'nin ayı Recep'tir.

(Buhârî, Tefsir - Sûre 8,9- Bed'ül-Halk 2 - Meğazi, 77- Edâhi 5)

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ŞABAN

🔹 Arapça kökenli kelime olan "Şaban", Hicri takvimin sekizincisidir. Aynı zamanda üç ayların da ikincisi kabul edilir.

Hz. Üsame (RA) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü dedim, Şâban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)" diye sordum. Resulullah (SAV) şu cevabı verdi:

"Bu, Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülâlemin'e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum"

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RAMAZAN

🔹 Arapça "ramaz" kökünden gelen bu kelime, "günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarına gelir.

"Rükn-i İslam'ın biri ey nîk-nâm/ Oldu rükn-i rûze-i şehr-i siyâm"
Ey iyi kimse, İslâm'ın şartlarından, esaslarından biri de Ramazan orucudur.
(Nahifi)

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ARİFE/AREFE

🔹 Arapça kökenli kelime "belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler" anlamlarına gelir. İlk olarak, hacıların Arafat'a çıktığı Kurban Bayramı'ndan bir gün önceye denirken sonradan Ramazan Bayramı'ndan önceki gün için de kullanılmaya başlanmıştır.

Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara olur.
(Atasözü)

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BAYRAM

🔹 Eski Türkçe bir kelime olan "bayram", "milletçe sevinç içinde kutlanan, dini veya milli bir anlam taşıyan gün" anlamına gelir.

"Bayramım imdi bayramım imdi Bayram ederler yâr ile şimdi Hamd ü senâlar hamd ü senâlar Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm"

Hacı Bayram-ı Velî

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