Recep ayı nedir? Recep ayının anlamı ve önemi nedir?
Mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayı, Müslümanlarca büyük bir özlem ve sevgiyle karşılanır. Müslümanlar bu ayda ellerinden geldiğince ibadetlerine özen göstererek nafile ibadetler ile Yüce Allah'a (CC)yakınlaşmaya çalışırlar. Bu ayda yapılan salih amellerin daha büyük sevaplarla karşılık bulucağı ümit edilir. Bu ayın diğer aylardan mübarek sayılmasının bir diğer nedeni de içinde Regaib ve Miraç kandillerinin bulunmasıdır. Peki, Recep ayı nedir? Recep ayının anlamı ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 22.01.2023
16:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
16:20
Recep ne demektir?
🔴 Receb kelimesi sözlükte
anlamlarına gelen ve recb kökünden türeyen bir sözcüktür. Dinimizce saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği "korkmak, saygı duymak, tâzim göstermek" dört aydan birinin adı olup dinimizde önemli yeri olan üç ayların ilkidir.
🔴 Araplar'ın Mudar kolundan olan Kureyş gibi kabilelerin Receb ayına diğer kabilelerden daha fazla saygı göstermesi sebebiyle Hz. Peygamber'in (CC) bir hadisinde de geçtiği üzere bu aya "Receb-i Mudar" denmiştir. Öte yandan haram aylardan üçü
Zilkade, Zilhicce ve Muharrem peş peşe geldiği için bunlara denilirken "serd" (birbirini takip eden) Receb ayına tek olduğu için adı verilmiştir. "ferd" (münferid)
Üç ayları idrak etmek
Haram aylar nedir?
🔴 Kur'ân-ı Kerîm'de Receb kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilir.
(el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36).
🔴 Peygamber Efendimiz (SAV) haram ayları
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. Bu ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, (Buhârî, "Meġāzî", 77; Müslim, "Ḳasâme", 29) bu aylar içinde işlenen iyilik ve kötülüklere başka vakitlerden daha fazla sevap ve ceza verileceği düşünülür.
🔴 Peygamber Efendimiz'in (SAV) Receb ayı girdiğinde,
"Allahım, Receb ve Şâban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır!" dua ettiği rivayet edilir. Yine Peygamberimiz'e atfedilen "Receb Allah'ın (CC) ayıdır, Şâban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." ile
şeklindeki sözlerin ve Receb ayının ilk gecesinde veya herhangi bir gecesinde belirli bir namaz kılmaya teşvik eden rivayetlerin dayanaklarının sağlam olmadığı saptanmıştır. "Receb ayının diğer aylara üstünlüğü Kur'an'ın diğer sözlere üstünlüğü gibidir."
Regaip ne demektir?
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Müslümanlarca Receb'in ilk cuma gecesi olarak kutlanır. Hadis âlimleri bu gecenin Regaib diye adlandırılmasının bu gecede kılınması gelenek hâline gelen Regaib namazıyla ilgili rivayetlerden kaynaklandığı görüşündedir. Regaib kandili
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İbnü's-Salâh ve Ali el-Kārî gibi âlimler bu geceyi vesile ederek ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı görmüştür.
🔴 Recep ayının fazileti,
oluşu olarak nitelendirilir. Regaip gecesinin içinde bulunduğu iyilik ayı Recep ayında, insanlar ellerinden geldiğince sadaka vermeli, oruç tutulmalı ve nafile ibadetlerde bulunmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb'da (iyiliklerin isabet ettiği ay) denir.
🔴 Bu geceyi ibadet ile geçirip tövbe eden müminlerin bağışlanacağı umut edilir. Müslümanlar bu ayda ve özellikle de Regaib Kandili'nde günahlarından Allah'a (CC) sığınarak tövbe etmelidir.
Recep ayı