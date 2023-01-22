Recep ayı nedir? Recep ayının anlamı ve önemi nedir?

Recep ne demektir?

🔴 Receb kelimesi sözlükte "korkmak, saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarına gelen ve recb kökünden türeyen bir sözcüktür. Dinimizce saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinimizde önemli yeri olan üç ayların ilkidir.

🔴 Araplar'ın Mudar kolundan olan Kureyş gibi kabilelerin Receb ayına diğer kabilelerden daha fazla saygı göstermesi sebebiyle Hz. Peygamber'in (CC) bir hadisinde de geçtiği üzere bu aya "Receb-i Mudar" denmiştir. Öte yandan haram aylardan üçü Zilkade, Zilhicce ve Muharrem peş peşe geldiği için bunlara "serd" (birbirini takip eden) denilirken Receb ayına tek olduğu için "ferd" (münferid) adı verilmiştir.

Üç ayları idrak etmek