Regaib Kandili ne demek? Regaip Kandili'nin önemi, anlamı ve fazileti

Peygamber Efendimiz (sav) Recep ayı girdiği zaman:

"Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua ederdi.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)

➡ Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.

➡ Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisi olan üç ayların ilk kandili Regaib'tir.

➡ Alimler, Regaib'in dua, tövbe ve ibadetlerle ile geçirilmesini uygun görür. Bu mukaddes gecede yüce Allah'ın, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılarak ve ümit ederek ibadet edilir.

➡ Regaib'in diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının özelliklerinden birisi de Regaib ve Miraç kandillerini barındırmasıdır.