Hasret bitti: Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk ezan

Kariye Camii'nin tarihi

◾ İstanbul'un merkezinde yer alan yapı, rivayetlere göre 6. yüzyılda Aziz Theodore tarafından inşa edildi. Surların dışında olması sebebiyle "chora" yani "şehir dışı" olarak anıldı.

◾ Lakin manastırın bu hali henüz tamamlanmadan depremde yıkıldı. Bunun üzerine İmparator, daha da büyük bir manastır inşa ettirdi.