Affetmek bir tercih, helalleşmek bir şifadır

◾ Kişi, içinde büyüttüğü kinin karşı tarafa değil, bizzat kendi ruhuna zarar verdiğini bir an önce fark etmelidir. Psikolojide "bitmemiş işler" olarak adlandırılan bu durum, bedende kronik stres ve zihinsel yorgunluğa sebebiyet verir.

◾ Kur'an-ı Kerim'de öfkeyi kontrol etmek büyük bir erdem olarak karşımıza çıkar. Bu hususla alakalı Âl-i İmrân suresi, 134. ayet şöyle buyrulur: "Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever."