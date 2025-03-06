Ramazan Rotaları: Üsküdar
On bir ayın sultanı Ramazan ile bütünleşen bazı iller ve ilçeler bulunmakta. Bunlardan biri de İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden olan Üsküdar. Üsküdar konumu itibari ile oldukça önemli bir noktada. Burası tarihi pek çok yapının yanı sıra doğal güzellikleriyle de bilinir. Çamlıca Tepesi, Küçük Çamlıca Korusu gibi doğal; Şemsi Paşa Külliyesi, Valide-i Cedid Camii gibi mimari eserleriyle ön plana çıkar. İşte, bu minvalde Ramazan ayında Üsküdar'da manevi olarak nefes alabileceğiniz yerlerin listesini hazırladık. İşte, Üsküdar'daki Ramazan rotamız...
RAMAZAN ROTALARI
🔸 Ramazan ayı, manevi iklimimizi renklendiren ve bereketlendiren özel bir dönem. Ramazan'a has olan ve on bir ayın sultanı ile bütünleşen bazı şehirler, semtler ve mekanlar bulunuyor.
🔸 Bu yerlerden biri de İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden olan Üsküdar semti. Gelin sizler ile bu güzide semte doğru bir Ramazan yolculuğuna çıkalım.
📍 ÇAMLICA CAMİİ
🔸 Ramazan rotamızın Üsküdar semtindeki ilk durağı, Çamlıca Camii. Burası, İstanbul'un sembollerinden olup Türkiye'nin en modern külliyesi kabul ediliyor.
🔸 Büyük bir ibadethane olması dışında; sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve otoparktan meydana gelmekte. Burası özellikle Ramazan ayında Müslümanların çokça bulunduğu bir yer.
📍 ÇAMLICA TEPESİ
🔸 Çamlıca Camii'nin hemen yakınında bulunan Çamlıca Tepesi, İstanbul'un en yüksek noktalarından biri. Buradan bakıldığında Marmara Denizi, Adalar, Haliç, Beyoğlu, Boğaziçi manzaraları seyredilir.
🔸 Ramazan ayında bu tepede bulunan yemek mekanlarında birtakım Ramazan şenlikleri yapılıyor. Kağıt helva, Ramazan şerbetleri ve bu aya özgü diğer lezzetler de satılıyor.
🔸 İstanbul halkı buraya iftar açmak için geliyor, bir kısmı buradaki mekanlarda bir kısmı ise evlerinde hazırlayıp getirdikleri yemekler ile iftarlarını açıyor.
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📍 MİHRİMAH SULTAN CAMİİ
🔸 Üsküdar'da Ramazan neşesinin yaşandığı yerlerden biri şüphesiz Mihrimah Sultan Camii. Vapur iskelesine yakın olması hasebiyle pek çok insanın bildiği bu cami, Ramazan gelince apayrı bir havaya bürünür.
🔸 Üsküdar meydanda bir işiniz varsa, işinizi hallettikten sonra bu camide namazını eda edebilirsiniz. Bu yapı aslında bir külliye şeklinde yapılmış ancak ibadethane, medrese ve birkaç türbe dışında günümüze ulaşan başka bir kısmı bulunmuyor.
📍 MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ÇEVRESİ
🔸 On altı odadan oluşan medrese günümüzde sağlık merkezi olarak kullanılıyor. Türbeler ise Mihrimah Sultan'ın iki oğluna, Rüstem Paşa'nın oğlu Osman Ağa'ya ve Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'ya ait.
🔸 Ramazan ayında Mihrimah Sultan Camii'nin çevresi ayrı bir şenlik havasına bürünür. Sahaflarıyla, kurulan iftar çadırlarıyla ve iftardan sonra düzenlenen etkinliklerle manevi ayın feyz ve bereketi daha çok tesir eder insana...
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