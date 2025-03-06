Ramazan Rotaları: Üsküdar

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RAMAZAN ROTALARI

🔸 Ramazan ayı, manevi iklimimizi renklendiren ve bereketlendiren özel bir dönem. Ramazan'a has olan ve on bir ayın sultanı ile bütünleşen bazı şehirler, semtler ve mekanlar bulunuyor.

🔸 Bu yerlerden biri de İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden olan Üsküdar semti. Gelin sizler ile bu güzide semte doğru bir Ramazan yolculuğuna çıkalım.