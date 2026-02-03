Hadis-i şerifler ile helal kazanç

1 /18













💠 Yüce dinimizde el emeği büyük bir hürmet sebebi olduğu gibi kişinin ve ailesinin rızkının temel kaynağıdır. Bu sebeple Allah Resulü (SAV) el emeğinin önemini pek çok kez dile getirmiştir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın Peygamberi Davut (a.s.) da kendi elinin emeğini yerdi.

(Buhârî, Büyû', 15)

RIZKIM GÖKTEYMİŞ! BEN İSE ONU YERDE ARIYORUM