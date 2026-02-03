Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hadis-i şerifler ile helal kazanç

Hadis-i şerifler ile helal kazanç

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 10:50

En hayırlı lokmaya sahip olmanın yolu helal kazançtan geçer. El emeği ve göz nuru ile bezenmiş olan helal kazanç, müminin rızkını temiz tutan yegane amildir. Hırsa karşı kanaati öne çıkaran helal kazanç işin ve işçinin hakkını vermek üzerinden şekillenir. İş hayatı ve sosyal hayatı etkileyen helal kazanç hakkında Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde önemli noktalara dikkat çekmiştir.

1/18
Hadis-i şerifler ile helal kazanç

💠 Yüce dinimizde el emeği büyük bir hürmet sebebi olduğu gibi kişinin ve ailesinin rızkının temel kaynağıdır. Bu sebeple Allah Resulü (SAV) el emeğinin önemini pek çok kez dile getirmiştir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın Peygamberi Davut (a.s.) da kendi elinin emeğini yerdi.

(Buhârî, Büyû', 15)

RIZKIM GÖKTEYMİŞ! BEN İSE ONU YERDE ARIYORUM

2/18
Hadis-i şerifler ile helal kazanç

💠 İslam'ın en güzel hasletlerinden olan tasadduk etmek yani kişinin malından vermesi ancak helal kazanç ile yapılabilir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Helâl kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o (sadaka), dağ kadar hatta daha büyük olur."

(Müslim, Zekât, 64)

İ'TİSAM: PEYGAMBERİN YOLUNA SIMSIKI TUTUNMAK

3/18
Hadis-i şerifler ile helal kazanç

💠 Helal kazanç o kadar önemlidir ki Allah Resulü (SAV) helal lokmayı cennete gitmenin şartlarından biri olarak hadis-i şeriflerinde dile getirmiştir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

Kim helal lokma yer ve Sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 60)

ÇAĞIMIZDA MÜSLÜMANIN SAHİP OLMASI GEREKEN TEMEL ERDEM

4/18
Hadis-i şerifler ile helal kazanç

💠 Resulullah (SAV) buyurdu:

"Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur!"

(Buhârî, Savm, 8)

HADİS-İ ŞERİFLERDE HZ. PEYGAMBER'İN (SAV) İSİMLERİ

5/18
Hadis-i şerifler ile helal kazanç

💠 Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allahım! Bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme."

(Tirmizî, Deavât, 110)

SECDENİN SÜKÛNETİ: "EN YAKIN OLDUĞUN AN"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ölüm size gelmeden siz kendinize gelin

Ölüm size gelmeden siz kendinize gelin

II. Murad tahtı niçin bıraktı?

II. Murad tahtı niçin bıraktı?

Tohumlar Neden Buzullar Altında Saklanıyor? Svalbard Küresel Tohum Deposu’nun Gizemi

Tohumlar Neden Buzullar Altında Saklanıyor? Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun Gizemi

Hadis-i şerifler ile helal kazanç

Hadis-i şerifler ile helal kazanç

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kars’ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

Kars'ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81’e Ulaştı

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın