Hadis-i şerifler ile helal kazanç
En hayırlı lokmaya sahip olmanın yolu helal kazançtan geçer. El emeği ve göz nuru ile bezenmiş olan helal kazanç, müminin rızkını temiz tutan yegane amildir. Hırsa karşı kanaati öne çıkaran helal kazanç işin ve işçinin hakkını vermek üzerinden şekillenir. İş hayatı ve sosyal hayatı etkileyen helal kazanç hakkında Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde önemli noktalara dikkat çekmiştir.
💠 Yüce dinimizde el emeği büyük bir hürmet sebebi olduğu gibi kişinin ve ailesinin rızkının temel kaynağıdır. Bu sebeple Allah Resulü (SAV) el emeğinin önemini pek çok kez dile getirmiştir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın Peygamberi Davut (a.s.) da kendi elinin emeğini yerdi.
(Buhârî, Büyû', 15)
💠 İslam'ın en güzel hasletlerinden olan tasadduk etmek yani kişinin malından vermesi ancak helal kazanç ile yapılabilir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Helâl kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o (sadaka), dağ kadar hatta daha büyük olur."
(Müslim, Zekât, 64)
💠 Helal kazanç o kadar önemlidir ki Allah Resulü (SAV) helal lokmayı cennete gitmenin şartlarından biri olarak hadis-i şeriflerinde dile getirmiştir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
Kim helal lokma yer ve Sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.
(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 60)
💠 Resulullah (SAV) buyurdu:
"Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur!"
(Buhârî, Savm, 8)
💠 Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allahım! Bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme."
(Tirmizî, Deavât, 110)