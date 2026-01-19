İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından gelen kar yağışı, şehrin farklı noktalarında değişen yoğunlukta görülüyor. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy ilçeleri; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar ilçeleri kar yağışından en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde şehir manzarası tamamen değişti. Binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle deniz seviyesinden yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, bazı mahallelerde 15 santimetreye kadar ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. 500'den fazla iş makinesi ve 2 bin personel sahada görev alıyor.

Kar yağışı İstanbullular için hem zorluklar hem de keyifli anlar yaratıyor. Aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi, Emirgan Korusu ve Polonezköy gibi yüksek kesimlere gelen vatandaşlar, kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karlı havanın tadını çıkarıyor. Sosyal medyada İstanbul'un karlı manzaralarını paylaşan binlerce kişi, şehrin beyaz örtüyle kaplı halini ölümsüzleştiriyor. Özellikle çocuklar için büyük bir eğlence kaynağı olan kar yağışı, aileler için unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

Uzmanlar kar yağışının bugün öğleden sonra aralıklı olarak devam edeceğini, akşam saatlerinde ise yoğunluğunun azalacağını tahmin ediyor. Ancak sıcaklıkların sıfırın altında seyretmeye devam etmesi nedeniyle buzlanma riski bulunuyor. Vatandaşlar özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaları, gereksiz yolculuk yapmamaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda uyarılıyor.

