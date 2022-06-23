İhtişam kokan rayiha: Gül Camii

İstanbul'daki devşirme yapılarından biri olan Gül Camii, 1000 yılı aşkın süredir ayakta olan çok eski bir eserdir. Osmanlı'nın uzun yıllar başkentliğini yapmış güzide kentinin kuzeyinde, Haliç kıyısında Balat semtini süsleyen eser, II. Selim döneminde Hasan Paşa tarafından camiye dönüştürülür. İsminin nereden geldiğine dair farklı rivayetler bulunan cami, Osmanlı vakıf sistemi tarafından pek çok defa onarıma uğrar ve bu sayede günümüze ulaşmayı başarır.