Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 16. Bölüm: Tebliğ Alanının Genişlemesi

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 16. Dersimizin konusu: Tebliğ Alanının Genişlemesi. "Cahiliye döneminde İslam'ın fıtratına uygun hareket eden fakat nasıl bir dine iman edeceklerini bilmeyen bir kesim vardı. özellikle bunların arasında Zeyd ibn Amr adında Hz. Ömer'in (RA) amcası vardı."

◾ Cahiliye döneminde İslam'ın fıtratına uygun hareket eden fakat nasıl Müslüman olacaklarını, nasıl bir dine iman edeceklerini bilmeyen bir kesim insan bulunmaktaydı. Özellikle bunların arasında Zeyd ibn Amr adında Hz. Ömer'in (RA) amcası vardı.

Haniflik nedir?

İslâm öncesi dönemde Hz. İbrâhim'in (AS) tebliğ ettiği dine tâbi olanlara verilen ad.

◾ Zeyd ibn Amr son derece dürüst, son derece mütedeyyin bir insandı. Tevhid inancını araştırmak için epey ülke dolaşıyordu. Bu uğurda Suriye ve Irak gibi uzak diyarlara gitmişti.

◾ Buralarda dolaşıyor ve oradaki Hristiyan din adamlarına ziyaretlere gidiyor. Hakiki bir dinin nasıl olacağını ve kime intisap etmesi gerektiğini araştırmaya çalışıyordu.

◾ Çünkü bu putların insanı bir doğruluğa götürmeyeceğini bilmekteydi. Putların önünde eğilmek, onlara saygı duymak veya onlara ibadet etmek hiçbir akıl karı değildi. Bunun için de durmadan bir arayış içerisinde olan Zeyd ibn Amr çocuklarına şöyle bir vasiyette bulunmuştu.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Akyol

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.