Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Fikriyat Akademi Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 16. Bölüm: Tebliğ Alanının Genişlemesi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 16. Bölüm: Tebliğ Alanının Genişlemesi

Yayınlanma Tarihi: 05.03.2026 09:54

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 16. Dersimizin konusu: Tebliğ Alanının Genişlemesi. "Cahiliye döneminde İslam'ın fıtratına uygun hareket eden fakat nasıl bir dine iman edeceklerini bilmeyen bir kesim vardı. özellikle bunların arasında Zeyd ibn Amr adında Hz. Ömer'in (RA) amcası vardı."

Cahiliye döneminde İslam'ın fıtratına uygun hareket eden fakat nasıl Müslüman olacaklarını, nasıl bir dine iman edeceklerini bilmeyen bir kesim insan bulunmaktaydı. Özellikle bunların arasında Zeyd ibn Amr adında Hz. Ömer'in (RA) amcası vardı.

Haniflik nedir?

İslâm öncesi dönemde Hz. İbrâhim'in (AS) tebliğ ettiği dine tâbi olanlara verilen ad.

Zeyd ibn Amr son derece dürüst, son derece mütedeyyin bir insandı. Tevhid inancını araştırmak için epey ülke dolaşıyordu. Bu uğurda Suriye ve Irak gibi uzak diyarlara gitmişti.

Buralarda dolaşıyor ve oradaki Hristiyan din adamlarına ziyaretlere gidiyor. Hakiki bir dinin nasıl olacağını ve kime intisap etmesi gerektiğini araştırmaya çalışıyordu.

Çünkü bu putların insanı bir doğruluğa götürmeyeceğini bilmekteydi. Putların önünde eğilmek, onlara saygı duymak veya onlara ibadet etmek hiçbir akıl karı değildi. Bunun için de durmadan bir arayış içerisinde olan Zeyd ibn Amr çocuklarına şöyle bir vasiyette bulunmuştu.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Akyol

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 44-51. Bâblar - 31. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 44-51. Bâblar - 31. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 37-43. Bâblar - 30. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 37-43. Bâblar - 30. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 32-36. Bâblar- 29. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 32-36. Bâblar- 29. Bölüm

Riyazü’s Salihin Okumaları 11 - İhsan Ne Anlama Gelmektedir? | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 11 - İhsan Ne Anlama Gelmektedir? | Ahmet Şentürk

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 16-31. Bâblar - 28. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 16-31. Bâblar - 28. Bölüm

Riyazü’s Salihin Okumaları 10 - Murakabe

Riyazü's Salihin Okumaları 10 - Murakabe

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi