Riyazü's Salihin Okumaları 11 - İhsan Ne Anlama Gelmektedir? | Ahmet Şentürk

Yayınlanma Tarihi: 18.02.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 10:19

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on birinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: İhsan Ne Anlama Gelmektedir? "İhsan'ın ilk anlamı budur: Allah'ı (CC) görüyormuş gibi ibadet etmek. Bu hale kavuşan kimseye "muhsin" diyoruz ve ayet-i kerimelerde bize verilen en güzel müjdelerden biri de Allah Celle Celaluhu muhsinleri seviyor. Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine mazhar olmak ise belki bir müminin, bir Müslümanın hayatındaki en büyük gayelerden biridir."

Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanın manası sorulduğunda şöyle buyuruyorlar:

"Sen onu görmesen de O seni görüyor. Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmen ihsandır."

◾ İhsan'ın ilk anlamı budur: Allah'ı (CC) görüyormuş gibi ibadet etmek. Bu hale kavuşan kimseye "muhsin" diyoruz ve ayet-i kerimelerde bize verilen en güzel müjdelerden biri de Allah Celle Celaluhu muhsinleri seviyor.

◾ Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine mazhar olmak ise belki bir müminin, bir Müslümanın hayatındaki en büyük gayelerden biridir. İhsan'ın bir diğer manası Cuma hutbelerinden yine aşina olduğumuz anlamlarından biri: İyilikte bulunmak anlamıdır.

◾ Bir kimseye ihsanda bulunmak yani cömertlikle, vermekle ilgili bir hususu arz eder. Tabii bütün iyilikleri de kapsayabilir ihsan ama vermek, iyilikte bulunmak ilk akla gelen anlamlardan biridir.

