Riyazü's Salihin Okumaları 11 - İhsan Ne Anlama Gelmektedir? | Ahmet Şentürk

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının on birinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu: İhsan Ne Anlama Gelmektedir? "İhsan'ın ilk anlamı budur: Allah'ı (CC) görüyormuş gibi ibadet etmek. Bu hale kavuşan kimseye "muhsin" diyoruz ve ayet-i kerimelerde bize verilen en güzel müjdelerden biri de Allah Celle Celaluhu muhsinleri seviyor. Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine mazhar olmak ise belki bir müminin, bir Müslümanın hayatındaki en büyük gayelerden biridir."

◾ Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanın manası sorulduğunda şöyle buyuruyorlar:

"Sen onu görmesen de O seni görüyor. Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmen ihsandır."

◾ İhsan'ın ilk anlamı budur: Allah'ı (CC) görüyormuş gibi ibadet etmek. Bu hale kavuşan kimseye "muhsin" diyoruz ve ayet-i kerimelerde bize verilen en güzel müjdelerden biri de Allah Celle Celaluhu muhsinleri seviyor.

◾ Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine mazhar olmak ise belki bir müminin, bir Müslümanın hayatındaki en büyük gayelerden biridir. İhsan'ın bir diğer manası Cuma hutbelerinden yine aşina olduğumuz anlamlarından biri: İyilikte bulunmak anlamıdır.

◾ Bir kimseye ihsanda bulunmak yani cömertlikle, vermekle ilgili bir hususu arz eder. Tabii bütün iyilikleri de kapsayabilir ihsan ama vermek, iyilikte bulunmak ilk akla gelen anlamlardan biridir.