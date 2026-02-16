Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 16-31. Bâblar - 28. Bölüm

"el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

🔸Bir sefer beraberdik, Peygamber Efendimiz (SAV) biraz geride kaldı sonra diyor bize yetişti diyor, ikindi vakti geldi diyor ve abdest almaya başladı. Ayaklarımızı da mesh ediyorduk diyor yani şimdi demek ki ilk başta yani sahabede bunu böyle anlıyor. Peygamberimiz (SAV) böyle yani en dik sesiyle nida etti ve dedi ki "ateşe girecek topuklara yazıklar olsun" diye.

🔸 Çünkü öyle anlaşılıyor ki yani benim kanaatime göre şimdi ayağın üstüne mesh ettiğinde topuklar buna dahil olmuyor halbuki Peygamberimizin (SAV) muradı abdest organı haline getirerek, bütün ayağı o abdest organı haline getirerek onun cehennemden korunmasını sağlamak.

🔸 Bu nedenle şimdi mesh etmek yoluyla ortaya şey tam tahakkuk etmemiş oluyor gibi böyle yani hadis böyle onun için mesela dikkati topuklara çekiyor her kimse ayağının üstüne çekmiyor çünkü ayağın üstü o esnada yıkanmış oluyor.