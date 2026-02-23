Bugün
Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Abdest Bölümü 32-36. Bâblar- 29. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: 23.02.2026 12:12

Sahih-i Buhari Dersleri’nde abdest konusuna devam ediyoruz. Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri'nde "abdest babı" ele alındı.

Enes bin Mâlik (RA) aktarıyor, şöyle demiş: Resulullah'ı (SAV) şöyle gördüm ikindi namazı yaklaşmıştı, insanlar abdest alacak sonra da fakat bulamadılar. Peygambere (SAV) bir kap içinde abdest alacak su getirildi. Resulullah su kabını içine koydu, elini su kabının içine koydu ve insanlara ondan abdest almalarını emretti. Enes der ki: "İşte o zaman ben Peygamberin (SAV) parmaklarının altından kimse hariç kalmamak üzere hepsi abdest alıncaya kadar su kaynadığını gördüm."

